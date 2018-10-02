Большая зрительская любовь

Кубанский казачий хор двумя большими концертами открыл в Краснодаре свой 207-й концертный сезон. Как всегда, встречи со своим любимым коллективом зрители очень ждали.

Радость и предвкушение праздника души были настолько огромными, что многие краснодарцы и гости краевой столицы, пришедшие на первый из концертов, состоявшийся в субботу, 29 сентября, приветствовали выход на сцену артистов стоя и овациями. Это было настолько поразительно, что художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора, народный артист России и Украины Виктор Захарченко не удержался и пошутил: «Ну вот, мы еще ничего не спели, а вы уже наградили нас аплодисментами, как будто мы только что завершили свое выступление и прощаемся с вами. Так что, концерт уже окончен?» Ну, конечно же, нет! Этот вечер был очень насыщенным, наполненным разножанровыми номерами, лирическими и шуточными песнями, народными и авторскими произведениями, имеющими давнюю историю, или же, к примеру, написанными Виктором Гавриловичем Захарченко совсем недавно.

Шесть песен концертной программы прозвучали для краснодарских зрителей впервые. Как, например, русские народные песни в обработке Виктора Захарченко «Брови мои черные» (солистка — Татьяна Смыкова) и «Отдавали молоду» (солистка — Екатерина Пермякова), исполненные а капелла. Также заслуженный артист России, народный артист Республики Крым Виктор Сорокин исполнил премьеру шуточной песни донских казаков «Марусенька», зрители попросили повторить ее на бис. Впрочем, в этот вечер очень много песен из-за несмолкающих аплодисментов зала артистам приходилось исполнять на бис. Среди них «Не осенний частый дождичек» (музыка В. Захарченко, слова А. Дельвига) в исполнении мужской группы хора и солиста — заслуженного артиста России Александра Дедова. И много других произведений, в том числе зажигательную и любимую многими шуточную казачью песню «Ой мий мылый варэнычкив хоче», очень экспрессивно представленную зрителям солистами — заслуженной артисткой Кубани Мариной Ищенко и Алексеем Красноперовым.

Очень тепло зрители встретили выступление сводного хора учащихся средней общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей имени В. Г. Захарченко, закрывавшего первое отделение концерта. Юными артистами проникновенно была исполнена лирическая песня черноморских казаков «Ой що ж воно тай за ворон» (солисты — Никита Петров и Полина Житлова) и очень трогательно «Поклонитесь, внуки, деду» (солисты — Михаил Сатин, Дарья Волотек, Ольга Трутченкова).

Как отметил Виктор Захарченко, в своих сентябрьских концертах артисты хора не могли не посвятить несколько своих песен значимой исторической дате — 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Так, прозвучала народная песня времен Великой Отечественной войны «Село с рассвета вышло из тумана», записанная в родной станице маэстро — Дядьковской.

Отдельно нужно сказать про танцевальную группу, которая вместе с солистами хора порадовала зрителей вокально-хореографической композицией «Ой маю, маю я очинята». Снова, как, наверное, и в далеком 1971 году, когда был поставлен Григорием Гальпериным экспрессивный танец, сильно впечатлила зрителей «Наурская плясовая», как, впрочем, и «Казачий пляс».

В этот вечер Виктор Гаврилович Захарченко вынес на суд зрителей свое новое, очень значимое для него произведение» — «Россия спасется, знайте». Его композитор посвятил своему учителю — Евгению Владимировичу Гиппиусу. Примечательно, что новая песня написана на стихи Зинаиды Гиппиус — родной племянницы патриарха русской фольклористики. В словах ее, казалось бы, очень простых, немудреных, заключен большой смысл и большая надежда, считает художественный руководитель Кубанского казачьего хора.

Ну а завершился концерт по традиции «Прощанием славянки». Краснодарские зрители не хотели отпускать артистов даже после более чем трехчасового их выступления. Виктор Гаврилович Захарченко пригласил всех поклонников прославленного коллектива на рождественские концерты. А в ближайшие месяцы артистов хора ждут как гастроли по России, так и выступления за рубежом.

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА