Стабильный и уверенный

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанский банк с 25-летием.

В ходе торжественного мероприятия он вручил грамоты и благодарности руководителям региональных подразделений и лучшим сотрудникам банка «Кубань Кредит».

Глава региона подчеркнул, что «Кубань Кредит» — один из самых стабильных банков не только региона, но и всей страны.

— За двадцать пять лет изменялась экономическая ситуация, изменилась страна, но «Кубань Кредит» продолжает чувствовать себя уверенно. Он и сегодня успешно инвестирует в необходимые для региона отрасли экономики,— обратился к присутствующим Вениамин Кондратьев.

Банк работает на финансовом рынке края с 1993 года. Организация помимо основного вида деятельности — выдачи кредитов и займов физическим и юридическим лицам участвует в благотворительных программах, является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, реанимирует предприятия, оказавшиеся на грани банкротства.

По словам председателя наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктора Бударина, впереди у банка много планов, в том числе по дальнейшему расширению.

— Мы начинали как небольшая кредитная организация. Сегодня же у нас трудятся 2,5 тысячи человек, банк представлен в четырех регионах России, работает 76 офисов,— подчеркнул Виктор Бударин.