В интересах развития экономики

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко провел совещание по вопросам формирования Стратегии пространственного развития России до 2025 года, участие в котором принял заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Сергей Болдин.

Он уточнил, что правительство в скором времени утвердит Стратегию пространственного развития России и План магистральной инфраструктуры.

В свою очередь вице-премьер отметил важность разработки стратегии, определяющей систему формирования макрорегионов, центров экономического роста, а также перспективную экономическую специализацию каждого субъекта страны.

По словам Сергея Болдина, документ позволит уточнить экономические специализации территорий и связать субъекты в макрорегионы.

Краснодарский край принимает активное участие в разработке проекта стратегии. Регион направил предложения по формированию перспективного «инфраструктурного каркаса» России, который снимет ограничения для развития экономики Краснодарского края.

Так, согласно проекту, Кубань включена в состав Южного макрорегиона. В него также вошли город Севастополь, республики Адыгея, Калмыкия, Крым, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Краснодарский край определен как один из агропромышленных центров роста страны, а Краснодарская агломерация включена в перечень центров экономического роста РФ.

Проектом стратегии предусмотрено строительство 44 объектов магистральной инфраструктуры на территории региона. В частности, речь идет о строительстве двух высокоскоростных железнодорожных магистралей, 12 автомобильных дорог, в том числе Юго-западного и Дальнего западного обходов Краснодара, а также трассы, которая свяжет курортные территории края от Керчи до границы с Республикой Абхазия. Также предполагается создание пограничных переходов в Новороссийске и Туапсе, 14 объектов электроснабжения и газораспределительной станции.