Теперь в комфортных условиях

В Геленджике открылось помещение по приему граждан мировыми судьями, участие в котором принял заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Сергей Болдин.

— Мировые судьи являются составной частью судебной системы, играют огромную роль в построении эффективной системы защиты прав и интересов граждан, поэтому очень важно, чтобы их деятельность осуществлялась в комфортных условиях,— сказал Сергей Болдин.

Здесь есть всё необходимое для полноценной работы: залы судебных заседаний, архивы и совещательные комнаты. Рабочие кабинеты обеспечены компьютерной и офисной техникой. Установлено противопожарное оборудование, система видеонаблюдения.

Институт мировой юстиции проходит период становления, и администрация региона активно участвует в этом процессе. Так, помещение в Геленджике передано Департаментом имущественных отношений края в оперативное пользование Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей. В свою очередь совместно с администрацией Геленджика объект был подготовлен к использованию.

В этом году Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей региона переданы помещения общей площадью 3,6 тысячи кв. метров. Кроме того, департаментом проведен текущий ремонт помещений 25 судебных участков мировых судей в Краснодаре, Армавире, Туапсе и Апшеронском районе. На этот год запланирован ремонт еще для четырех судебных участков в поселке Мостовской, семи — в Ейске и шести — в Краснодаре.

Также в 2018 году планируется разработка проектно-сметной документации по шести объектам в Новокубанске, Мостовском, Усть-Лабинске, Гулькевичах, Динской и Выселках. В этих зданиях будет размещаться более пятнадцати участков. Капитальный ремонт по всем этим объектам запланирован на 2019—2020 годы.