Стратегические решения

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание по вопросам градостроительного развития Краснодара.

В мероприятии также приняли участие заместители главы региона, руководители органов исполнительной власти края, мэр Краснодара Евгений Первышов.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки сводной концепции развития северо-восточной части Краснодара, проектирования Восточного подъезда «ул. Володарского — Тихорецкая — М4 „Дон“», а также строительства транспортной развязки на пересечении ул. Солнечной и ул. Ростовское Шоссе с выходом на ул. Стахановскую.

— Выполнение поручений губернатора, связанных с планированием территории города, строительством объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, находится на особом контроле. Сегодня нам необходимо определить вектор стратегического развития города и следовать ему,— отметил Андрей Алексеенко.

Как доложил Евгений Первышов, сегодня уже готова сводная концепция развития северо-восточной части Краснодара. Завершены основные мероприятия по формированию транспортного каркаса. Предусмотрена магистраль непрерывного движения, которая начинается от улиц Восточно-Кругликовской, Северной и далее по улице Тихорецкой в направлении Кропоткина. Также рассматривается вопрос о размещении медицинского кластера с целью его наиболее оптимальной транспортной доступности, рядом с ним по трассе М4 «Дон» запроектировано разворотное кольцо. Также, согласно концепции, предусмотрена магистраль непрерывного движения, которая будет проходить рядом с существующим аэропортом, в зоне нового аэровокзального комплекса.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос проектирования Восточного подъезда к Краснодару. Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона уже разработана конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Восточный подъезд к городу Краснодару» и «Подъезд к поселку Индустриальный».

Создание транспортного коридора по улице Тихорецкой — от улицы Володарского до федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменский. Кроме того, такая мера решит сразу несколько проблем: создаст новый магистральный въезд в центральную часть города — на улицы Северную и Володарского, а также к стадиону ФК «Краснодар».

— Этот проект обеспечит транспортную доступность к целому ряду жилых микрорайонов: Новознаменскому, Знаменскому, поселкам Лорис, Индустриальный, а также существенно снизит заторы и пробки на улице Северной,— акцентировал Андрей Алексеенко.

Как уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Белугин, общая протяженность транспортного коридора составляет 36 км, ориентировочная стоимость проекта — порядка 22,6 млрд рублей, срок реализации — шесть лет.