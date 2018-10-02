Позитивные прогнозы

Руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов рассказал представителям средств массовой информации об увеличении промышленного производства в крае.

— В планах увеличить индекс промышленного производства до 4,2—4,5 процента по сравнению с прошлым годом и увеличить объем отгруженной промышленной продукции с 252 миллиардов рублей до 280 миллиардов рублей, а также уровень налоговых поступлений — с 9,3 миллиарда до десяти миллиардов рублей,— рассказал руководитель ведомства.

В департаменте уточнили, что такой позитивный прогноз сделан на основании анализа работы предприятий края. В среднем в год объемы промышленного производства на Кубани вырастают на четыре процента. В 2017 году индекс промышленного производства составил 104,3 процента.

Для развития промышленности в регионе действует широкий спектр мер государственной поддержки. В том числе начал работу региональный фонд развития промышленности, где предприятия могут получить льготные займы на создание или развитие производства.

В этом году в крае запущен ряд крупных проектов в отрасли промышленности. В частности, открылся новый цех по производству удобрений предприятия «ЕвроХим-БМУ» мощностью пятьдесят тысяч тонн продукции в год, завершены работы по строительству четвертой очереди сталепроволочного цеха Абинского электрометаллургического завода, в ближайшее время планируется возобновить выпуск станков для российского и зарубежного рынков на базе краснодарского завода имени Седина.