Работа на результат

Состоялось шестидесятое заседание городской Думы Краснодара, в повестке дня которого было двадцать пять вопросов. Депутаты внесли изменения в генеральный план города, приняли поправки в программы по выполнению наказов избирателей и приватизации объектов муниципальной собственности, внесли изменения в бюджет города. Вела сессию председатель местного парламента Вера Галушко.

Первым на заседании депутаты заслушали доклад председателя избирательной комиссии Краснодара Олега Смирнова о результатах прошедших девятого сентября дополнительных выборов депутата городской Думы Краснодара шестого созыва по одномандатному избирательному округу №17.

— Дополнительные выборы признаны состоявшимися, депутатом городской Думы Краснодара был избран Андрей Анашкин.

Глава города Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко вручили новому депутату удостоверение и значок депутата. Андрей Анашкин в городской Думе шестого созыва будет работать в комитете по вопросам экономики, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации.

Традиционно на сессии внесли поправки в местный бюджет. По словам директора Департамента финансов Николая Лебедева, доходная часть бюджета на 2018 год увеличена на 568 миллионов рублей.

Большая часть этих средств — 497,7 миллиона рублей — субвенции на осуществление государственных полномочий и субсидии из краевого бюджета. Скорректированы доходная и расходная части бюджетов 2019 и 2020 годов, доходная часть бюджета 2019 года увеличена почти на 73 миллиона рублей, 2020 года — на 22,5 миллиона рублей.

С учетом внесенных на заседании городской Думы изменений в доходную часть бюджета его общий объем на 2018 год составил 30 миллиардов 938 миллионов рублей.

Единогласно депутаты поддержали решение об установке бюста Геннадию Николаевичу Трошеву — советскому и российскому военачальнику, генерал-полковнику, командующему федеральными войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане, Герою России. Геннадий Трошев погиб в результате авиакатастрофы в Перми в сентябре 2008 года.

— Геннадий Трошев — личность легендарная, его многое связывало с нашим городом. Школа №98 краевого центра носит его имя, в образовательном учреждении создан музей, поэтому совершенно правильно, что бюст Трошева будет установлен именно на территории этой школы. Все расходы по установке памятника берет на себя общественная организация «Фонд патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева»,— сказала Вера Галушко.

На рассмотрение городской Думы был вынесен проект решения о внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения. Полномочия осуществления муниципального контроля будет осуществлять не Департамент строительства, а Департамент транспорта и дорожного хозяйства, что в принципе логично. Также депутаты внесли изменения в положение о Департаменте строительства, рассмотрели другие вопросы.

Можно с полной уверенностью сказать, что очередное заседание краснодарских парламентариев прошло в деловой, творческой обстановке и тот конструктивный диалог, который они вели, в дальнейшем будет иметь реальные действия.

Из первых уст

Вера Галушко:

— На заседании городской Думы Краснодара мы рассмотрели двадцать пять вопросов. Заслушали доклад избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар о проведении дополнительных выборов и приняли к сведению ее решение о признании избранным депутатом городской Думы по одномандатному избирательному округу №17 Андрея Анашкина. Также на заседании были приняты поправки в ранее принятое решение о местном бюджете, увеличившие его доходную часть: почти пятьсот миллионов мы получили из краевого бюджета. Все они распределены по статьям расходов на решение очень важных вопросов муниципального образования.

Дополнили программу приватизации объектов муниципальной собственности, утвердив перечень объектов, подлежащих приватизации, еще несколькими помещениями, расположенными в центральной части города, а также в микрорайоне Гидростроителей. От предполагаемой продажи этих объектов мы сможем пополнить местный бюджет. Минимальная сумма, которую планируем получить,— сорок миллионов рублей.

Рассмотрели шесть вопросов, касающихся внесения изменений в генеральный план Краснодара. А также мы дали согласие на передачу земельного участка в государственную собственность по улице Воронежской для того, чтобы в будущем на этой территории построить школу для особо одаренных детей.

Также мы приняли решение об установке бюста Геннадию Николаевичу Трошеву на территории школы №98, которая носит его имя. Рассмотрели ряд других вопросов, которые касаются дальнейшего развития нашего города.

Виктор Тимофеев, первый заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— На заседании мы внесли изменение в генеральный план города в части земельного участка, расположенного возле поселка Знаменский. Согласно решению участок размером 64 гектара будет изменен с зоны специального назначения на производственную зону. Это необходимо для строительства индустриального парка «Восточная промышленная зона». Под реализацию данного проекта в итоге планируется выделить участок около 350 гектаров.

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка, расположенного рядом с кинотеатром «Аврора», для того чтобы заключить концессионное соглашение для реконструкции здания. Кинотеатр должен быть реконструирован комплексно, а для этого необходимо, чтобы вся прилегающая к зданию территория была переведена в зону общественно-делового и коммерческого назначения.

Галина Ермакова, заместитель председателя городской Думы Краснодара:

— На заседании мы рассмотрели немало вопросов, в том числе и социальных. У нас сегодня очень радостное событие. На одной из территорий, которую мы отдаем краевой администрации, будет построена общеобразовательная школа для одаренных детей. Краснодар — один из немногих городов, где в ближайшее время появится такое учреждение. Школа будет построена на улице Воронежской. Планируется построить детский сад на 250 мест на улице 1 Мая. Территорию под строительство мы также определили на заседании. Также мы приняли решение по улице Московской: из земель под многоэтажное строительство выделить участок, на котором появится детский сад на 120 мест.

Согласно федеральному законодательству, как это положено, мы передали на баланс краевого Министерства здравоохранения детский центр реабилитации, расположенный в Фестивальном микрорайоне, по улице Атарбекова (бывший санаторий «Солнышко»). Это учреждение оказывает высокопрофессиональную помощь детям с тяжелыми патологиями, и очень надеемся, что оно и дальше будет функционировать и помогать нашим деткам. Передали в ведомство краевого здравоохранения и поликлинику №5.

Вадим Дьяченко, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике:

— На заседании городской Думы депутаты внесли изменения в главный финансовый документ города. Доходная часть бюджета увеличена на 2018 год на 586 миллионов рублей. Скорректированы доходная и расходная части бюджетов 2019 и 2020 годов. Доходная часть бюджета следующего года увеличена на 72 миллиона рублей, на 2020 год — на 22,5 миллиона рублей.

Крупная прибавка в этом году — 497,7 миллиона рублей — субвенции из краевого бюджета. Собственные доходы бюджета краевого центра на текущий год увеличились на 71 миллион рублей за счет налоговых сборов. Двести миллионов рублей будет направлено на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения. 120,5 миллиона рублей пойдет на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования. 38,4 миллиона рублей будет потрачено на содержание автомобильных дорог общего пользования. 37 миллионов рублей планируется потратить на социальную поддержку граждан, нуждающихся в медицинской помощи, более пяти миллионов — на приобретение спортивно-технологического оборудования и инвентаря для спортивных школ и примерно столько же — на профилактику терроризма.

Людмила МЕЦЛЕР