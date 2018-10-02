Более трех тысяч участников в Краснодаре собрал легкоатлетический забег «Город-225».

Сторонники активного образа жизни отметили юбилей кубанской столицы массовым забегом, разыграли 18 комплектов наград на трех дистанциях: десять километров, эстафета 2 × 5 км и «Детская миля» — 1,6 км. По-спортивному праздновать 225-летие Краснодара приехали гости из семидесяти городов пятнадцати регионов страны, а также из Австрии и Казахстана.

— В серии массовых легкоатлетических забегов компании «Высшая Лига» осенний выделяется большим комплектом разыгрываемых наград и красивым кольцевым маршрутом. Уже нежарко, и при этом еще работают все фонтаны, город зеленый и свежий. Даже в хмурое сырое утро главная улица Краснодара расцвечена улыбками бегунов, их ярким спортивным нарядом и бодрым настроем,— рассказал начальник городского Управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Получив заряд энергии после общегородской разминки на Театральной площади от инструкторов фитнес-клуба Kinext, колонна спортивных горожан и гостей кубанской столицы плавно перетекла к стартовым воротам. Первыми от обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска к монументу «Аврора» по ул. Красной на дистанцию отправились опытные бегуны: те, кто был намерен покорить 10 км, и те, кто бежит часть эстафеты 2 × 5 км. А уже буквально через 18 минут на Театральной площади эстафету стали перенимать напарники. Они продолжили маршрут к войсковому собору святого Александра Невского.

— Мы с друзьями решили, что побежим эстафету семейными командами. Мужья начинают дистанцию, а жены бегут финишную часть,— рассказала участница Жанна Кичко. — Мы с Дмитрием, Нина и Тарас Запорожец предпочитаем проводить время активно, с пользой. Работаем в разных компаниях, но по выходным вместе выходим на утреннюю пробежку, присоединяемся к участникам бегового клуба «Высшей Лиги» или бежим сами с нашими собаками по Кубанской Набережной.

Жанна убеждена, что участвовать в забегах необходимо, надо давать себе шанс понять, как чувствует себя организм при нагрузках, тренировать выносливость и развивать возможности дыхательной системы. Тем более в Краснодаре забеги проводятся практически круглый год.

Как и в прежних стартах «Высшей Лиги», атлеты знают точное время преодоления дистанции. Хронометраж обеспечивает система MyLaps по чипу на номере, прикрепленному к майке участника.

Победители на дистанции 10 км определились как среди мужчин, так и среди женщин в четырех возрастных категориях: 16—29 лет, 30—39 лет, 40—49 лет и «50 плюс». Ими стали: Светлана Бурцева и Артемий Никитин, Татьяна Залозная и Михаил Пешков, Оксана Степанова и Александр Жуленков, а также Валентина Абашова и Андрей Пархоменко.

Лучшее время в абсолютном зачете показали Евгения Сухорученкова и Константин Плотников.

Напряженная борьба в эстафете до последней секунды велась между парами: Кристина Даниленко — Вячеслав Шаламов и Денис Даниленко — Анастасия Великая. Победили Даниленко — Шаламов.

Сразу после финиша взрослых на старт вышли участники «Детской мили» в двух возрастных группах: от нуля до шести лет и от семи до четырнадцати лет. Зрители и волонтеры овациями поддерживали юных бегунов на дистанции. Золото завоевали Олеся Баклыкова и Роман Елисеев среди малышей, Анастасия Шкляева и Егор Сечь — среди ребят постарше.

В ходе забега «Город-225» было разыграно еще два трофея. Кубок корпораций в номинации «Самая быстрая команда» завоевала компания «Газпром трансгаз Краснодар». Самую массовую команду бегунов выставила сеть магазинов «Магнит».

— Мы рады поздравить любимый город с юбилеем. В прошлом году мы возродили традицию проводить кольцевые забеги. Идея пришлась по душе горожанам. Краснодар — один из центров спортивной жизни страны. И подобные события, которые объединяют тысячи людей,— яркое подтверждение этому,— отметил главный организатор, генеральный директор сети спортивных магазинов «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Легкоатлетический забег «Город-225» в Краснодаре входит в серию стартов компании «Высшая Лига».

Компания «Высшая Лига» при содействии администрации Краснодара проводит забеги четырнадцатый год подряд.