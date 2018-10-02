Заметная роль агломерации

О разработке агломерации — одном из приоритетных направлений стратегии Краснодара-2030 глава города рассказал во время пленарного заседания XII Межрегионального форума крупнейших компаний ЮФО, который прошел в краевом центре.

Одно из основных направлений, которое заложено в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, будет отражено в стратегии краевого центра — развитие Краснодарской агломерации. Она объединит Краснодар в единое экономическое и общественно-деловое пространство с соседними муниципальными образованиями Краснодарского края и несколькими районами Республики Адыгея.

— Объединение городов и территорий в агломерации, а также их растущая роль в экономике — общемировой тренд. Крупные города имеют очевидные преимущества, обладают большими ресурсами, становятся центрами притяжения инвестиций и человеческого капитала. Краснодарская агломерация по своему социально-экономическому потенциалу уже играет заметную роль в ЮФО и России в целом,— сказал Евгений Первышов.

Он отметил, что первым шагом по созданию агломерации станет подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии, а также создание постоянно действующего совещательного органа — Совета муниципальных образований Краснодарской агломерации, в рамках которого ее участники будут синхронизировать проекты и инициативы.

Среди проектов, которые могут стать флагманскими для Краснодара в ближайшие годы, Евгений Первышов выделил строительство нового аэровокзального комплекса «Пашковский» и создание вместе с ним полноценного транспортного хаба, а также проекты по развитию промышленных парков, инженерной и социальной инфраструктуры, интеграции в Краснодаре принципов «умного города».

Пленарное заседание открыло деловую программу XII Межрегионального форума крупнейших компаний ЮФО, который прошел в бизнес-центре гостиницы «Интурист». В нем принял участие министр экономики Краснодарского края Александр Руппель. Модератором дискуссии выступил генеральный директор аналитического центра «Эксперт ЮГ» Владимир Козлов.

— Стратегия Краснодарского края практически утверждена, но тем не менее она постоянно требует сверки с реалиями сегодняшнего дня. Международный форум крупнейших компаний ЮФО как раз и задумывался как площадка для открытого диалога власти и бизнеса, обсуждения того, как властные структуры и бизнес-сообщество видят и понимают существующие проблемы и пути их решения,— сказал Владимир Козлов.

В прошлом году была завершена Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. Александр Руппель рассказал, что она прошла согласование в федеральных и краевых ведомствах, в настоящее время находится в Министерстве экономического развития РФ. Затем предстоит ее рассмотрение на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края, после чего Стратегию-2030 подпишет губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и она получит статус краевого закона.

В рамках стратегии определено семь приоритетных направлений для региона до 2030 года, среди них — аграрный сектор, промышленность, инвестиции, транспортная инфраструктура, курортная отрасль. Также предложена новая концепция пространственного развития: в границах края выделено семь территориально-экономических зон, которые объединяют города и районы по особенностям экономического развития и географическому положению.

— Стратегия закрепляет приоритеты развитие региона до 2030 года. При этом будут применяться современные подходы, инновационные решения с учетом передового мирового опыта и тенденций. 2018-й год подготовительный: сейчас идет определение портфеля флагманских проектов, которые будут реализованы в рамках стратегии,— сказал Александр Руппель.

В 2018 году эстафету перенял Краснодар: полтора месяца назад администрация города заключила контракт с компанией «Эрнст энд Янг», которая разрабатывает стратегию развития Краснодара-2030.

Среди основных спикеров пленарного заседания также были управляющий директор Консорциума «Леонтьевский центр» — AV Group Алексей Крыловский, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Евланов, заместитель начальника департамента — управляющий директор департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства «Газпромбанк» Иван Потехин, управляющий партнер Адвокатского бюро Краснодарского края «Домащенко и Партнеры» Роман Домащенко.

По окончании пленарного заседания прошла церемония награждения крупнейших компаний юга страны — лауреатов рейтинга «Эксперт-250».

Межрегиональный форум крупнейших компаний ЮФО «Флагманы будущего роста» прошел в Краснодаре в девятый раз. Организаторами выступили аналитический центр «Эксперт ЮГ» и администрация краевого центра.