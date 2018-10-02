От Неаполя Скифского до Пантикапея боспорского

И снова, как и 16 мая, через день после официального открытия президентом страны Крымского моста, мы едем в Крым, и снова я волнуюсь, как первый раз, пораженный величием, размахом и красотой мостового перехода с Кубани в Крым, похожего на богатырский излом лука. Еще до начала строительства моста было ясно, что мост вызовет резко возросший приток туристов на полуостров. Так и случилось. Ведь Крым притягивает не только тем, что это теплый южный берег с синевой моря, пальмами, медовым виноградом и чудесными персиками, но и бесценными историческими памятниками.

Крым — это пирог напластований десятков народов и культур, которые здесь прошли, жили и оставили память о себе. Многие памятники античной, скифской, сарматской, готской и многих других культур уже открыты, и еще многое предстоит открыть археологам. Редкую возможность для этого предоставило строительство Крымского моста, позволившего открыть десятки городищ, селищ и городов древнего Крыма. Тысячи уникальных предметов быта, культуры, архитектуры обогатили музеи Крыма и центральные музеи страны. Перед археологами стояла задача, чтобы бесследно не исчез ни один артефакт древности. И археологи с честью с этой задачей справились.

Многие находки археологов украсили стенды исторического музея в городе-герое Керчи одного из интереснейших среди исторических музеев страны. Но любознательных туристов в той же Керчи ждет еще подъем на знаменитую гору Митридата, царя процветающего Боспорского царства, чьи пределы простирались далеко за пределы полуострова, в том числе на Черноморское побережье нынешнего Краснодарского края, царя, посмевшего бросить перчатку самому грозному Риму.

Общее наследие Боспорского царства, в том числе огромный город на побережье Черного моря на Кубани, который раскапывают археологи уже не один десяток лет, позволяет выстроить единую туристическую программу для гостей Кубани и Крыма, к которой уже готовы присоединиться и ростовчане. План обрел вполне реальные очертания и одобрен администрациями обоих регионов страны. Осуществление плана позволит привлечь еще больше туристов из разных субъектов отечества. Иногда слышны голоса, а не сократится ли приток туристов в Краснодарский край из-за изменения вектора туристических направлений в сторону Крыма. Тревога совершенно напрасная. Для нашей многомиллионной страны два притяжения отдыхающих — величина достаточно малая, чтобы породить сколько-нибудь значимую конкуренцию.

Скорее, речь надо вести об улучшении качества отдыха туристов и в Крыму, и в Краснодарском крае, чтобы они не предпочитали нашим курортам летать на турецкое побережье только потому, что там научились лучше вести туристический бизнес. Кстати, в этом плане хотелось бы, чтобы к усадьбе дворца Александра III ходил автобус. Асфальтовая дорога есть. Нужно сделать только разворотную площадку для транспорта. Сейчас же туристы с ограниченными возможностями лишены видеть это архитектурное чудо XIX века.

Поскольку Черноморское побережье Краснодарского края давно и прочно освоено отечественными туристами, надо серьезно подумать об антропологическом воздействии отдыхающих на уникальную природу Черноморского побережья края и сколько теоретически оно может принимать отдыхающих без ущерба экологии. Такими цифрами мы пока не располагаем. Сегодня, когда здоровой экологии придается всё большее значение, об этом необходимо думать.

Что касается Крыма, то он музей под открытым небом. От Неаполя Скифского до Пантикапея боспорского, тем более его рекреационные возможности тоже не беспредельны и желательно также их знать, чтобы не переусердствовать в освоении уникальных возможностей полуострова и не нанести его экологии, памятникам вреда. Чтобы потом не было поздно.

Не сомневаюсь, что у нас в крае об этом власти думают. Думают и в Крыму. Так, глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с работниками печати заявил, что общественность Крыма обеспокоена состоянием красивого горного плато на Ай-Петри, которое захвачено коммерсантами. И заверил, что власти Крыма думают, как здесь устроить заповедник. И он обязательно будет, чтобы сохранить уникальное природное богатство Ай-Петри — его растительный (здесь много эндемиков) и животный мир.

На той же встрече с журналистами Аксенов коснулся общей проблемы крымских городов — проблемы очистных сооружений. Для нашего Краснодарского края это тоже общая проблема. Что касается Крыма, Аксенов напомнил, что на решение проблем с очистными сооружениями в столице республики Симферополе деньги выделены. Проблема будет решаться. Симферопольский коллектор, а также Ялтинский туннельный водовод скоро выставятся на торги.

О несовершенстве ялтинских коммунальных сооружений напомнило недавнее наводнение, случившееся в городе, когда его улицы были буквально затоплены ливневыми потоками. Есть причины, затягивающие решение того же Ялтинского водовода. Стоимость его проектирования — 350 миллионов. Одна компания, выигравшая тендер, берется его сделать за 35 миллионов. «Мы понимаем,— сказал глава Республики Крым,— что за такие деньги ничего сделано не будет, поэтому сейчас выходим на второй виток процедуры, а это опять новые сроки».

В Крыму не первый день говорят о плачевной ситуации с очистными сооружениями в Коктебеле — туристической Мекке на восточном побережье полуострова. Знаю Коктебель много лет. Не раз отдыхал здесь в Доме творчества писателей. Здесь познакомился с Робертом Рождественским, Беллой Ахмадулиной, Анатолием Приставкиным, моим земляком, выросшим в детском доме в казачьей станице Ассиновской в Чечено-Ингушетии. Впечатления об этом времени он талантливо описал в знаменитой повести «Ночевала тучка золотая». В Коктебеле я познакомился и со многими другими писателями и поэтами, известными учеными, художниками. Коктебель был интеллектуальной летней столицей страны.

Здесь витал особый творческий дух, атмосфера, напитанные такими личностями, как Максимилиан Волошин, завещавший свой дом Союзу писателей СССР, Максим Горький, Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Вадим Кожевников, Виктор Шкловский и многие другие.

Мы сегодня со всё большей тревогой говорим о сохранении экологии, то есть природы. В Коктебеле хочется говорить об экологии духа, которая тоже нуждается в сбережении и сохранении. Так вот, в Коктебеле больше этой экологии духа нет. Она разрушена частнособственническими инстинктами. Знаменитая усадьба Волошина в Коктебеле расхватана, раскуплена нуворишами, разделена железными заборами. Остался нетронутым один музей Волошина, где он спас в свое время от голода десятки советских писателей, поэтов, художников, сторонников советской и сторонников старой власти. Он никого не делил на своих и чужих. «Они все русские, все мои соотечественники. Как я могу их делить на своих и чужих»,— искренне говорил истинный интеллектуал и поэт Максимилиан Волошин.

Когда Крым вернулся в Россию, были разговоры о том, что усадьбу Волошина надо непременно восстановить в первозданном виде. А потом, как нередко водится у нас, забыли. И напрасно. Духовность вызревает именно в таких местах силы. В Севастополе, городе русской славы, в Херсонесе, колыбели русского православия. И забывать о них — значит забывать свои духовные корни. А без них, как известно, никуда.

Так вот, Коктебель не первый год задыхается не только от отсутствия духовности, но и, как кажется закономерным, и от нечистот местной канализации, которые текут прямо по улицам Коктебеля.

Любители отдыха в Коктебеле ждали, что хотя бы в этом году ситуация с экологией в поселке изменится. Ничего подобного не случилось.

Сергей Аксенов так прокомментировал ситуацию:

— По очистным сооружениям в Коктебеле ситуация обычная. Проектные работы признаны неудовлетворительными. Конкурс был отменен. Значит, нужен новый — на торги и остальные процедуры. Главные проблемы у нас связаны с процедурами. Не столько сил и времени отнимают сами работы, сколько бюрократическая подготовка к ним, порожденная Федеральным законом №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Да, есть и субъективный фактор — вина исполнителей, которые допускают ошибки, а документации, экспертизы, которые пропускают ряд никуда негодных проектов. Но есть и непродуманные нормы закона, которые мешают работать.

— Ответили на одни замечания,— говорит Сергей Аксенов,— как приходят другие, причем контролирующие службы говорят, что обращают внимание только на те ошибки, которые указаны в жалобе,— другие же не рассматриваются. Ждут следующей жалобы. Почему бы сразу не прислать все замечания, чтобы можно было по ним работать? Какая была бы экономия времени! Сегодня же даже неучастники торгов могут направлять жалобы и отменять результаты конкурса. Это же чушь полная! Стоит ли после этого удивляться, что все проблемы у нас «с бородой».

Сложная экологическая ситуация сложилась в городе Армянске и прилегающих населенных пунктах. Экспертиза помимо сернистого ангидрида зафиксировала появление в атмосфере повышенного содержания хлористого водорода.

По этой причине был остановлен титановый завод и приняты меры по нейтрализации кислотонакопителя. Ведется работа по стабилизации ситуации.

— Введенный режим ЧС позволит нам,— сказал Аксенов,— при четких методических рекомендациях Росприроднадзора и Роспотребнадзора использовать средства резервного фонда для нейтрализации последствий загрязнения.

Случай в Армянске указывает на то, что нужно не отодвигать решение назревших экологических и прочих проблем, а вовремя их замечать и устранять, не доводя до принятия чрезвычайных мер. В том же Армянске кислотонаполнитель действовал пятьдесят лет, и никто никогда не подумал о том, каково его состояние и не грозит ли он окружающей среде и рядом проживающим людям.

Завершая беседу с журналистами, Сергей Аксенов сказал: «У нас на каждом направлении есть достижения и в каждой отрасли есть проблемы, которые не решены. Если сравнить с украинским периодом, то понятно, что столько, сколько сделано в Российском Крыму, такого никогда не было. Семьдесят процентов федеральной целевой программы — это стоимость моста и трассы «Таврида». Плюс две электростанции, больница имени Семашко, строительство детских садов. Добавьте к этому приводимые в порядок придомовые территории, спортплощадки, обновляемую дорожную сеть, инфраструктурные объекты, связанные с безопасностью. Сегодня нужны региональные программы — в первую очередь это образование и здравоохранение, потом ЖКХ, а потом дороги.

— Так что мы, благодаря нашему президенту Владимиру Путину,— сказал Сергей Аксенов,— планомерно движемся вперед. Вместе выполним все поставленные перед нами задачи. Мы обречены на успех.

Виктор БОГДАНОВ