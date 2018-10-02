Прощай, «Куколка»!

В краснодарском Молодежном театре было дано четыре последних спектакля «Куколка» по произведению Аркадия Аверченко.

«Куколка» — история о талантах и поклонниках. О прозябающих в безвестности гениях и удачливых посредственностях. Актуальная по сей день история. Спектакль стал первым, который поставила с труппой театра народная артистка РСФСР Лариса Малеванная.

Это уже потом были «Вечный муж», «Чудики»… В Краснодар Ларису Ивановну пригласил тогдашний директор театра Вячеслав Пинчук, с которым актриса вместе училась в кубанском пединституте. Малеванная написала инсценировку на единственный юмористический роман Аркадия Аверченко «Шутка мецената», в основе которого — история быстрой славы поэтов Игоря Северянина и Сергея Есенина. Грустная проза Аверченко, туманный Петербург Серебряного века вдохновили художника Вадима Майорова и композитора Игоря Рогалева на поэтичный музыкально-визуальный ряд, оттеняющий отношения между героями на сцене, повествование о которых переходит в сатиру, а иногда и в гротеск.

Девять сезонов «Куколка» неизменно собирала аншлаги. И на эти четыре прощальных дня все билеты были раскуплены задолго до самих последних спектаклей.

«Куколка» стала уже историей Молодежки. И об этой постановке мы будем вспоминать с грустью. В спектакле были заняты замечательные актеры: Станислав Слободянюк, заслуженный артист Кубани Алексей Алексеев, Александр Киселев, Алексей Суханов, Евгения Стрельцова, Анастасия Радул, заслуженная артистка Кубани Людмила Дорошева, Оксана Трегубова, Наталья Денисова, заслуженная артистка Чеченской Республики Татьяна Епифанцева, Дмитрий Крамарь, Алексей Замко.

Фото Юрия КОРЧАГИНА