Дикая природа под защитой

Охрану дикой природы обсуждают в горах Сочи. Впервые в нашей стране проходит заседание постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Международное соглашение появилось в марте 1973 года, сегодня его подписали 182-е страны. Наша страна присоединилась к СИТЕС более четверти века назад. Под охраной конвенции находятся около пяти тысяч видов животных, а также 28 тысяч видов растений. Обсудить дальнейшие шаги по предотвращению незаконной торговли редкими животными и растениями на курорте «Роза Хутор» собрались почти 700 представителей профильных организаций из более чем 150 стран мира. Место выбрано не случайно: знаменитый олимпийский комплекс находится поблизости от Сочинского национального парка - флагмана российской программы по восстановлению численности переднеазиатских леопардов в дикой природе. Здесь как нельзя лучше, отмечают организаторы саммита, уживаются человек и природа. Инфраструктура, построенная в горном кластере перед Олимпиадой, не только не навредила окружающей среде, а, напротив, подтолкнула людей задуматься об ее сохранении.

- Сессия включает несколько круглых столов, мы покажем динамику, расскажем о планах, о национальном проекте «Экология», который создан на базе Министерства природных ресурсов, поделимся нашим опытом. Не случайно мы находимся в уникальном месте – на курорте «Роза Хутор». Именно с таких мест и начинается любовь к природе. Чем больше людей будет бывать здесь, а вы знаете, что растет количество посещений и «Роза Хутор», и Сочи растет, чем больше мы будем организовывать экологических маршрутов, троп, чем чаще на них будут бывать люди, тем сильнее будет расти число защитников природы. Наша основная задача – найти золотую середину между развитием туристического кластера и сохранением природы сочинского национального парка. Мы планируем не только увеличить количество особо охраняемых территорий в стране – к 2024 году их будет создано еще 24, но и туристический поток на них, избежав противоречий, - поделился министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Глава Минприроды России отметил, что наша страна ведет активную работу по выполнению задач конвенции СИТЕС. В частности, системная работа по защите уникального природного богатства проводится в рамках «Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации до 2030 года». Одним из глобальных достижений Россиив области, которую контролирует СИТЕС, является успешная реализация комплексных научных программ по сохранению и увеличению популяций переднеазиатского и дальневосточного леопардов, амурского тигра, белого медведя, лошади Пржевальского, зубра, краснокнижных соколов, осетровых рыб и других видов.

- Сохранение природы – задача нашего собственного выживания. Стремление сберечь животный мир лежит в основе нашей работы, - подчеркнула председатель Постоянного комитета СИТЕС Каролина Касэрес.

В рамках заседания эксперты проведут несколько круглых столов, где планируют обсудить итоги работы по сохранению краснокнижных видов животных и растений, запланированы семинары по обмену опытом борьбы с незаконным оборотом редких видов животных и растений, устойчивому развитию популяций редких видов животных. Заседание конвенции на курорте «Роза Хутор продлится до 5 октября.

Ирина СИЗОВА