Черноморские круизы - уже этим летом

Запуск регулярного круизного сообщения между курортными городами стран Черноморского бассейна намечен на лето 2019 года. Такое решение было принято на «Встрече лидеров», которая состоялась в кампусе Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ), созданного компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи. В мероприятии приняли участие представители администрации олимпийской столицы, городов Турции и Болгарии.

- Это первая встреча мэров и председателей муниципалитетов портовых городов Черноморского региона. Сегодня расширенный Черноморский регион вызывает большой интерес в отрасли туризма. Согласно статистическим данным в 2017 году страны Черноморского региона приняли 129 миллионов туристов, что составляет 10 процентов от мирового рынка путешествий и 19 процентов от европейского. Благодаря этому государства заработали 66 миллиардов долларов. Это показывает, что регион обладает большим потенциалом, - отметил генеральный секретарь парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Асаф Гаджиев.

Раскрыть туристские возможности региона помогут круизы по городам Черноморского побережья. Среди возможных маршрутов – Сочи-Трабзон-Самсун-Стамбул-Варна-Бургас-Констанца-Новороссийск-Сочи. Начать эксперты предлагают с сокращенного пути из Сочи в Стамбул.

- Мы сегодня очень довольны теми результатами, которые достигли, но нам придется еще много поработать. Мы создали две рабочие группы. Первая – это туроператоры Сочи и России, Турции, Болгарии, скорее всего, к нам подключатся и туроператоры Грузии. Это одна рабочая группа, которая выработает взаимодействие между собой, что немаловажно. А вторая рабочая группа, которая должна появиться, – это руководители морских портов. Прежде всего, это два основополагающих морских порта – Стамбул и Сочи.– отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Глава турецкой делегации, депутат Парламента Турции Джемаль Озтюрк подчеркнул, что представители власти могут подготовить правовую базу, на основе которой будет укрепляться взаимодействие городов, но основную работу предстоит проделать бизнесменам.

- Сегодняшняя встреча – начало решения всех вопросов, которые существуют по организации круизов в регионе. Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира и дружбы, - заявил Джемаль Озтюрк.

Договор о создании международного круизного сообщения по городам Черноморского побережья будет подписан после заключений и выводов рабочих групп. Планируется, что это произойдет в начале следующего года в Стамбуле.

Ирина СИЗОВА