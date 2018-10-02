Наталья Костенко: Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы каждый талантливый и трудолюбивый ребенок смог себя реализовать, не отрываясь от семьи

В рамках региональной недели депутат Госдумы Наталья Костенко посетила образовательный Центр «Сириус» в Сочи, где пообщалась с его руководителями, преподавателями и воспитанниками. Она обсудила проблему системной поддержки талантливых детей в регионах, а особенно на селе.

Эту проблему Костенко поднимала ранее перед организаторами Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» в Краснодаре, проводимого Минпромторгом.

Лучшие проекты на фестивале представили ребята из самых отдаленных территорий Кубани - Курганинского и Лабинского районов, входящих в состав депутатского округа Натальи Костенко. Ребята из Курганинска, в частности, уже дважды были на сменах «Сириуса».

«Однако молодежи важно не время от времени, а постоянно получать поддержку и повышать свою компетенцию. Для этого следует обратить внимание на дополнительные образовательные модули, которые в режиме онлайн смогут проходить молодые изобретатели, проживающие в сельской местности. Здесь важна и заинтересованность инвесторов, чтобы доводить проекты от идей до реализации», — отметила депутат Госдумы Наталья Костенко.

По ее словам, муниципальные образования, находящиеся вдали от мегаполисов, часто не получают должной поддержки: информационной, методической, финансовой. Костенко считает, что необходимо создать систему поддержки таких точек, включающую в себя информационно-коммуникационную, образовательную и грантовую составляющую для развития центров научно-технического творчества молодежи в тех населенных пунктах, где уже ведется серьезная работа с молодежью и видны конкретные результаты. Серьезную роль в этом мог бы сыграть Центр «Сириус», организовав на постоянной основе онлайн-лекции для ребят из отдаленных территорий в течение года. Это бы позволило выровнять уровень научно-технического развития молодежи на всей территории страны, который сейчас очень разнороден, признали сотрудники «Сириуса».

«Очевидно, что ребята из Москвы и Санкт-Петербурга имеют больше возможностей для развития, чем их сверстники из Курганинска или Лабинска. Однако талант и самореализация человека не должны зависеть от места, где он родился. Мы живем не во времена Михаила Ломоносова, которому пришлось преодолеть сотни верст, чтобы продвинуть российскую науку. Мы живем в мире, в котором не имеет значения, где именно ты родился - важно, есть ли тебе что-то сообщить этому миру. И мы должны приложить все усилия к тому, чтобы каждый талантливый и трудолюбивый ребенок смог себя реализовать, не отрываясь от семьи, а семьям не приходилось переезжать в города, чтобы дать детям необходимые возможности для развития», - резюмировала Наталья Костенко.

По итогам встречи в «Сириусе» договорились совместно проработать вопрос о создании такой системы совместно с Миннауки, Минпросвещения и Минпромторга.