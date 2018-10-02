Самый высокий – «Золотой»

Увидеть самый высокий водопад в окрестностях Сочи стало возможно в горах олимпийской столицы. Новый экологический маршрут начал работать на курорте «Роза Хутор».

- Водопад «Золотой» расположен в природном парке водопадов «Менделиха». Это самый высокий водопад в окрестностях Сочи, его высота составляет 77 метров. Помимо «Золотого» новый экологический маршрут добавил к ранее открытым для посещения трем водопадам «Менделя», «Чара», «Червонный» еще три – «Мишкин грот», «Айя», «Снежное русло». Таким образом, экскурсионная программа курорта стала еще интереснее, - сообщили в пресс-службе «Роза Хутор».

Парк водопадов «Менделиха», расположенный на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, один из самых популярных у туристов маршрутов. Он создан для единения с природой, прогулок под успокаивающее журчание горных ручьев и ароматы горных цветов и трав. Парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря), далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото.

Ирина СИЗОВА