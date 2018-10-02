В ОНФ можно сообщить о неординарных казусах на дорогах Кубани

Региональное отделение ОНФ запускает интерактивный проект по устранению неординарных казусов на улицах и дорогах населенных пунктов Краснодарского края. На сегодня общественники держат на контроле 4 дорожные проблемы кубанской столицы.

В РО ОНФ Краснодарского края стали часто поступать сигналы со ссылками на общественные паблики, комментарии в социальных сетях по тем или иным небольшим, на первый взгляд, казусам на дорогах и улицах городов и станиц Кубани. Однако, очень часто небольшие недочеты влекут за собой серьезные проблемы. Так, например, через социальные сети только за сентябрь этого года в РО ОНФ поступила информация о четырех дорожных казусах в городе Краснодаре, по которым граждане просто не знают куда обратиться, и их наличие вызывает раздражение горожан уже не первый год.

Один из них – реклама аптеки, которая приводит к опасным ситуациям на дороге. По улице Уральской располагается аптека, ее зеленый рекламный стенд мигает практически на перекрестке, рядом с пешеходным переходом. Тем самым, сбивая с толку водителей, особенно в ночное время. Эксперты ОНФ отмечают, что расположение неонового рекламного стенда приводит к инерционному резкому ускорению или торможения автомобилей. Вторая проблема - знак «парковка для инвалидов» на пересечении улиц Гоголя и Октябрьская, каждое лето, «зарастающий» ветвями зелёных насаждений. При «спрятанном» знаке и отсутствии разметки водители спокойно оставляют свои авто на парковочных местах для инвалидов, даже не подозревая о нарушении ПДД и и это только один из заявленных адресов. Третий сигнал – деревья закрывают обзор выезда на перекрёсток. По улице Шоссе Нефтянников существует несколько выездов с улицы Дзержинского, на поворотах высажены деревья впритык к дорожному покрытию и из-за раскидистых веток водителю не видно поток машин, что создаёт опасные ситуации. Кроме того, еще один сигнал поступил об опасном перекрестке по улице Новороссийской и Селезнева, где на трехстороннем перекрестке почти каждый день случаются ДТП разной степени тяжести.

Эксперты РО ОНФ взяли все поступившие сигналы на контроль, в адрес администрации города направлены предложения по устранению выявленных горожанами неудобств.

«За каждой маленькой проблемой на автомобильных дорогах могут скрываться большие риски. Также подобные недоразумения причиняют неудобства горожанам, вызывают раздражение. Наш мониторинг нацелен на создание организационного фильтра

по решению тех или иных дорожных казусов. Часто автолюбители просто не знают куда обратиться за решением таких узких специфических проблем, мы в ОНФ находим инструменты для их решения. Наши дороги должны быть комфортными, безопасными и не вызывать раздражение жителей» - отметила эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Фото или ссылки на те или иные дорожные казусы можно направлять на эл.почту РО ОНФ Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .