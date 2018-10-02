Почта России примет участие в Пробной переписи населения

Впервые в истории российской статистики национальный почтовый оператор примет участие в Пробной переписи населения, которая пройдет в октябре 2018 года в Иркутской и Новгородской областях, в Москве, в республике Якутия и ряде других регионов страны. Соответствующее постановление было утверждено Правительством РФ.

Пробная перепись населения (ППН) предваряет Всероссийскую перепись населения 2020 года. Она призвана протестировать новые технологии сбора и анализа данных, которые позволят повысить корректность обработки результатов переписи и снизить уровень статистической погрешности. Почта России будет привлекаться для проведения сбора данных в целях ППН в административном районе Свиблово г. Москвы, Хангаласском улусе республики Якутии, в городском округе Великий Новгород, а также в Нижнеудинском муниципальном районе Иркутской области, население которых суммарно составляет более 230 тысяч человек. Данные районы являются наиболее репрезентативными для проведения пробной переписи населения. По ее итогам именно в этих районах будет моделироваться онлайн-этап Всероссийской переписи населения 2020 года.

Отличительная особенность ППН заключается в том, что граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), смогут принять в ней участие удаленно, ответив на вопросы переписных листов в личном кабинете на портале. На конец 2017 года на портале насчитывалось более 65 млн подтвержденных учетных записей. Граждане, не использующие ЕПГУ, будут опрошены силами сотрудников Почты России, прошедших специальное обучение.

С 16 по 27 октября 2018 года полевые переписчики из числа почтовых сотрудников, экипированные в специальную форму и имеющие соответствующее удостоверение, будут осуществлять обход жилых помещений (в том числе квартир, отдельно стоящих домов и коттеджей, гостиниц и других помещений, приспособленных для жилья) в регионах проведения Пробной переписи с целью опроса жителей и заполнения переписных листов.

Если граждане в момент обхода не смогут присутствовать по указанным адресам, то повторный визит переписчиков будет осуществляться в указанные даты дважды. Кроме того, у жителей указанных субъектов РФ, не зарегистрированных на ЕГПУ, будет возможность принять участие в переписи, обратившись в стационарные переписные участки, расположенные в отделениях почтовой связи. Уточнить их список можно будет на сайте Почты России.

«Почта России обладает крупнейшей в стране филиальной сетью и уникальной адресной базой домохозяйств, которые, безусловно, будут востребованы в ходе Пробной переписи населения. Мы ожидаем, что использование почтовых отделений в качестве переписных пунктов, а почтальонов – в качестве переписчиков будет актуально как в городской местности, так и в отдаленных и труднодоступных районах, где давно выстроены почтово-логистические маршруты, а почтальоны зачастую лично знают местных жителей», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Заполнение переписных листов будет проводиться как традиционным способом с использованием бумаги, так и с помощью программного обеспечения, установленного на мобильные устройства. В ходе ППН планируется использовать устройства, работающие на платформе Sailfish Mobile OS RUS, входящей в реестр отечественного программного обеспечения Минкомсвязи России.