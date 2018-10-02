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СЮЖЕТ ДНЯ

За неуплату алиментов – на скамью подсудимых!

Вторник, 02 октября 2018 14:09
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Жителя кубанского города Лабинска нежелание платить алименты собственной дочери довело до суда. Мужчина несколько лет уклонялся от обязанности перечислять денежные средства на содержание родного ребенка. Судебные приставы неоднократно предупреждали его о возможном наступлении уголовной ответственности, однако лабинец продолжал игнорировать свои отцовские обязанности, нигде не работал и отказывался становиться на учет в центр занятости.
Мужчине предписывалось ежемесячно перечислять по 6000 рублей в счет алиментов. Длительное уклонение привело к накоплению долга в 300 тысяч рублей. И как результат – судебные приставы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Лабинский городской суд назначил алиментщику наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. После этого судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, отбывающего наказание.

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