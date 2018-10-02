За неуплату алиментов – на скамью подсудимых!

Жителя кубанского города Лабинска нежелание платить алименты собственной дочери довело до суда. Мужчина несколько лет уклонялся от обязанности перечислять денежные средства на содержание родного ребенка. Судебные приставы неоднократно предупреждали его о возможном наступлении уголовной ответственности, однако лабинец продолжал игнорировать свои отцовские обязанности, нигде не работал и отказывался становиться на учет в центр занятости.

Мужчине предписывалось ежемесячно перечислять по 6000 рублей в счет алиментов. Длительное уклонение привело к накоплению долга в 300 тысяч рублей. И как результат – судебные приставы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Лабинский городской суд назначил алиментщику наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. После этого судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, отбывающего наказание.