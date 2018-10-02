Магистранты журфака КубГУ участвуют в конкурсе ФССП России

Представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю В.С. Черепнина встретилась с магистрантами факультета журналистики Кубанского государственного университета. Встреча прошла в отделе по взаимодействию со СМИ Управления, на ней присутствовали девять учащихся магистратуры.

В.С. Черепнина подробно рассказала о проведении ведомственного конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов. Магистрантам, проходящим обучение по программе «Правовая проблематика» направления подготовки 420402 «Журналистика», было предложено написать научные работы в рамках номинации «Связи с общественностью в Федеральной службе судебных приставов» по следующим темам:

- SMM (Social Media Marketing)-технологии в продвижении деятельности Федеральной службы судебных приставов: проблемы и пути развития;

- Использование PR-технологий в формировании положительного имиджа Федеральной службы судебных приставов;

- Социальный брендинг в деятельности Федеральной службы судебных приставов: состояние, проблемы, направления совершенствования и перспективы развития.

Озвученная представителем УФССП России по Краснодарскому краю информация очень заинтересовала магистрантов. Времени на подбор информации, обдумывание и написание научных работ у них достаточно, поскольку прием конкурсных материалов ведется до середины декабря.