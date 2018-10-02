На Юге подорожал «борщевой набор», но инфляция остается ниже общероссийской

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в августе выросла по сравнению с июлем на 0,9 п.п. и составила 2,8%. Основной причиной роста является динамика стоимости плодоовощной продукции, в частности «борщевого набора». Вместе с тем, рост цен в округе по-прежнему не превышает общероссийский (3,1%) – это следствие замедлившейся инфляции непродовольственных товаров. По большинству товаров и услуг (77,2%) и во всех регионах округа годовой прирост цен ниже 4%.

После июльского снижения на 0,3%, стоимость продовольственных товаров на Юге выросла в августе на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (сопоставимо с динамикой в целом по России). Наиболее интенсивно дорожала плодоовощная продукция (в годовом выражении +6,9%) и мясопродукты (+3,3%). Так, стоимость «борщевого набора» (в расчете на 1 кг каждого компонента: картофель, свекла, морковь, капуста и лук) выросла со 123 рублей в августе прошлого года до 155 рублей в августе текущего года – это связано со снижением урожайности овощей в ряде регионов округа. Несмотря на отмеченную тенденцию, развитие тепличного производства стимулировало конкуренцию и способствовало снижению цен на огурцы на 17,8% в годовом выражении. Среди фруктов отмечается ускорение роста стоимости импортируемой продукции (бананы и лимоны), что обусловлено изменением внешнеэкономических условий. Также данный фактор повлиял и на цены мясопродуктов, что в совокупности с подорожанием зерна способствовало ускорению роста цен на свинину (+3,5% в годовом выражении), куры охлажденные (+7,9%) и баранину (+6,5%).

Годовая инфляция непродовольственных товаров в ЮФО снизилась на 0,1 п.п. и в августе составила 2,9% (в период с апреля по июль включительно наблюдалась устойчивая тенденция роста данного показателя). Основной причиной является снижение цен на топливо (на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем), обусловленное политикой Правительства по снижению акцизов и достижению договоренностей с нефтяными компаниями в условиях высоких объемов биржевой торговли на данном сегменте рынке.

Годовая инфляция услуг ускорилась на 0,1 п.п. и составила 3,9%, что незначительно выше общероссийского значения. Данное изменение связано с ускорением роста цен на авиаперелеты из-за повышения топливного сбора и изменения внешнеэкономических условий.

Среди регионов наиболее низкая годовая инфляция в августе отмечалась в Республике Адыгея (1,9%) и Ростовской области (2,0%).

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата