Расследование продолжается

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Южного таможенного управления и его посредника за мошенничество и получение взятки. Он был задержан с поличным сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Отделом по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела контроля таможенной стоимости службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления ФТС России и посредника. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, в июне 2018 года сотрудник таможни, в ходе проведения камеральной проверки коммерческой организации предложил посреднику, действующему от лица проверяемой фирмы, передать ему 1 миллион рублей за оказание содействия в минимизации корректировок таможенной стоимости товаров. Посредник, встретившись с учредителем проверяемой фирмы сообщил последнему ложные сведения о необходимости передачи должностным лицам Южного таможенного управления взятки в сумме 2 миллионов рублей. В ходе передачи указанной суммы денег преступные действия посредника были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. 24 сентября 2018 года посредник, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, находясь в городе Ростове-на-Дону на проспекте Буденновский передал сотруднику таможни 1 миллион рублей, после чего последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

‌В настоящее время оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.