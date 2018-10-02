"Смена" представила свои программы и методики профориентации на Международном форуме в "Артеке"!

С 27 по 29 сентября делегация Всероссийского детского центра "Смена" приняла участие в работе Международного форума «Столица будущего» в МДЦ «Артек». Главная тема мероприятия - «Поколение Z: Как помочь ему в настоящем построить лучшее будущее».

Делегация ВДЦ «Смена» представила на стенде свои образовательные программы и авторские проекты и провела мастер-класс «Погружение в профессию в «Смене»: пробы, практика, результат», в рамках которого поделилась уникальным профориентационным опытом работы "Парка будущего" и авторских программ центра. В течение форума сменовцы также приняли активное участие в круглых столах, лекциях и совещании по повестке Министерства Просвещения РФ, а также провели стратегически важные встречи и переговоры с партнерами. Делегация центра обменялась опытом, методическими и информационными материалами с педагогами Московского городского педагогического университета и «Артека». Представители «Смены» провели переговоры с Федеральным казначейством, в ходе которых был составлен проект дорожной карты сотрудничества. На встрече с партнером - Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. Калашникова была обсуждена программа смены, участвующей в конкурсе тематических смен на 2019 год в ВДЦ «Смена». С компанией «Стартнаука» были намечены перспективы и формы сотрудничества, в частности проведение образовательных мастер-классов. Участники Международного форума отметили уникальность и приоритет «Смены» как профориентационной площадки для детей и молодежи России. В своем интервью телевидению "Смена-ТВ" директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский подчеркнул:

"Форум - это место, где люди встречаются и обсуждают единую тематику. Это важно и полезно для всех специалистов детского отдыха в плане обмена опыта и новых технологий. Здесь "Смена" учится у "Океана", "Океан" учится у "Смены"! Мы получаем очень много полезного в плане профориентации, знакомясь с вашей уникальной образовательной площадкой "Парк будущего" и берем самые современные методики в этом направлении!"

Международный форум в «Артеке» собрал более 1000 участников для обсуждения будущего образования. В центре дискуссий стоял вопрос о том, каким должно быть образование в постоянно меняющихся социально-экономических условиях в России и мире. Здесь ключевым вызовом участники форума называли тотальную цифровизацию, которая

меняет не только общественную коммуникацию, но также саму роль знания: с ним начинает конкурировать способность нестандартно мыслить и быстро адаптироваться к новым процессам.

Главным результатом форума стал выход за традиционные рамки разговора об образовании, поскольку, как отмечает директор «Артека» Алексей Каспржак: «изменить его в привычных рамках дискуссии невозможно – мы топчемся на месте. Для этого мы создали живую дискуссионную среду, в которой образование обсуждали не только педагоги и управленцы, а те, кто мыслит нестандартно, может приложить свой опыт из других сфер к образованию». Именно поэтому на форуме говорили о глобальных трендах в области технологий: проектирование образования отталкивалось от дискуссий о том, в каком мире предстоит жить нашей стране и обществу. В этой связи особое внимание уделялось детским лагерям как гибкой площадке, открытой образовательному эксперименту.