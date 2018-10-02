Секретарь регионального отделения Партии Николай Гриценко стал наставником в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!»

Сегодня в Краснодаре прошла региональная конференция «Молодой Гвардии Единой России». От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева делегатов приветствовал вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский

В мероприятии также приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, член фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Ламейкин, депутаты-единороссы ЗСК, а также руководители крупнейших молодежных общественных организаций Краснодарского края, общественные активисты.

Конференция стала объединяющим мероприятием для активной кубанской молодежи. Крупнейшие организации презентовали почетным гостям свою деятельность. Были представлены новые молодежные проекты и инициативы, в том числе конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!».

Инициатором конкурса выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. С его помощью в регионе определят лучших управленцев. В дальнейшем они смогут участвовать в решении вопросов на уровне края.

Говоря о краевом конкурсе управленцев, член регионального политсовета Партии, начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк отметил важность наставничества. Наставниками выступают сильные управленцы, политические и общественные деятели.

«Именно поэтому мы бы хотели предложить секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Николаю Павловичу Гриценко выступить наставником в конкурсе управленцев «Лидеры Кубани – движение вверх!», − сказал Геннадий Стрюк.

Николай Гриценко подчеркнул, что Партии необходим постоянный приток новых, идейных молодых лиц. В этом смысле «Молодая Гвардия» стала партийным кадровым резервом.

«Молодость − это время, когда нужно создавать крепкую основу для своего будущего, для будущего своей семьи и своей страны, − сказал лидер кубанских единороссов. − Идея сильной и великой России, вклад каждого отдельного человека, увлеченного своей профессией, должны стать связующей нитью, которая будет объединять молодежь».

Также на конференции были представлены результаты работы Краснодарского регионального отделения «Молодой Гвардии» с 2016 года: активисты рассказали об опыте организации интересных мероприятий, реализации ярких проектов, участии в политической жизни края.

От имени регионального политического совета партии «Единая Россия» Николай Гриценко вручил самым активным молодогвардейцам благодарственные письма, пожелал никогда не останавливаться на достигнутом.