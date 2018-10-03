Мировые корпоративные игры пройдут в «Юг Спорте»

«Мировые корпоративные игры» - крупнейшие корпоративные международные спортивные соревнования, которые проводятся с 2015 года в городе Сочи. Их основная цель – популяризация здорового образа жизни и спортивных ценностей среди работников промышленно-энергетического комплекса и их вовлечение в физическую активность и занятия спортом.

5 октября на территории Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» стартуют «Мировые корпоративные игры». Соревнования проводятся с 2015 года при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В этом году фестиваль впервые проводится под эгидой возрожденного Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» в формате фестиваля корпоративного и любительского спорта, который продлится 2 дня и соберет более 1500 участников из России и стран зарубежья. Среди участников будут представители органов государственной власти, сотрудники более 100 российских и иностранных компаний, представители иностранных компаний в России, представители общественных организаций, а также члены семей участников.

В рамках насыщенного расписания Игр запланированы торжественная церемония открытия, пресс-конференция, обширная спортивная, развлекательная и образовательная программа, в которую войдут спортивные соревнования, мастер-классы и турниры по более чем 30 спортивным дисциплинам: футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, перетягиванию каната и другим основным видам спорта. Традиционные виды спорта в этом году будут дополнены мейнстриновыми направлениями, такими как альпинизм, спортивное ориентирование, трекинг-поход, яхтинг, а также инновационными техническими дисциплинами, такими как киберспортивный турнир и пилотирование дронами. Организаторами соревнований выступают Некоммерческая организация Фонд «Спорт» и Государственная корпорации «Ростех». Спонсорами мероприятия выступают АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» и ПАО «Транснефть».

Заявку на участие команды можно подать до 4 октября 2018 года на сайте «Мировых корпоративных игр» http://www.corporategames.ru/

Официальное открытие состоится 5 октября в 10:00 на Центральном стадионе им. Славы Метревели ФГБУ «Юг Спорт».