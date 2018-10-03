Старт для стартапов

Международная конференции «StartupПляж» состоялась в Сочи. В ней приняли участие разработчики стартапов и бизнес-проектов в области туризма и гостеприимства. В кампусе Олимпийского университета, созданного компанией «Юниверсити Плаза», они представили свои идеи экспертному сообществу. Среди профессионалов - руководители профильных подразделений администрации Краснодарского края и города Сочи, ведущие эксперты в области туризма и индустрии гостеприимства, топ-менеджеры санаториев, отелей, ресторанов, туристических фирм, представители крупнейших венчурных и инвестиционных компаний, работодатели в области информационных технологий. Основатели стартапов получили развитие для своих проектов, знакомство с потенциальными инвесторами, бесплатную консультацию от авторитетных экспертов.

- Мы уже во второй раз приглашаем разработчиков проектов в сфере туризма и гостеприимства в Сочи. Для города подобные мероприятия дают немалый экономический эффект – создание новых рабочих мест, рост объемов продаж в реальном секторе экономики, повышение качества сервиса от внедрения передовых технологий. Это новый формат общения для молодых предпринимателей, инновационных предприятий, экспертного сообщества, инвесторов и IT-работодателей, - отметил председатель АНО «Море идей» Андрей Тамбовцев.

В рамках мероприятия прошел отбор проектов в Бизнес-Инкубатор. создателями которого выступают АНО «Море Идей» и Сочинский Государственный Университет. Для основателей стартап-проектов это уникальная возможность получить рабочее место, персонального наставника и возможность пройти специальную обучающую программу – акселерацию, и в итоге воплотить свою идею в жизнь. Причем все это – абсолютно бесплатно.

Помимо бизнес-инкубатора в Сочи также будет создан и Центр молодежного инновационного творчества «Инноватика» - ЦМИТ. В нем школьники, студенты и молодые специалисты смогут освоить большой спектр престижных и востребованных профессий, научатся работать в командах, создадут свои технологические проекты. Образовательные программы ЦМИТа рассчитаны на молодых людей, которые увлекаются программированием, компьютерным дизайном, техническими науками. Молодые инноваторы, а также субъекты малого и среднего предпринимательства смогут бесплатно пользоваться высокотехнологичным оборудованием центра для реализации собственных научно-технических проектов.

Ирина СИЗОВА