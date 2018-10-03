В Тихорецком районе женщина подозреваются в причинении телесных повреждений сожителю, повлекших его смерть

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 51-летнему сожителю, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали по улице Матросова в городе Тихорецке. По версии следствия, днем 1 октября 2018 года они совместно распивали алкоголь. В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт. Со слов женщины, мужчина разбил тарелку о ее голову, в ответ на что она взяла кухонный нож и нанесла им несколько ударов по телу оппонента. Потерпевший, почувствовав ухудшение состояния здоровья, позвонил знакомым и сообщил о произошедшем. Последние, в свою очередь, вызвали медицинскую бригаду и мужчину госпитализировали. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался на следующий день в результате полученных повреждений.

В настоящее время подозреваемая задержана, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.