В Сочи адвокат предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью местному жителю

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, вечером 11 февраля 2018 года обвиняемый находился в гостях у знакомых по улице Веселой, где распивал алкоголь. Выйдя на улицу, он услышал как между хозяевами дома и их соседом возник словесный конфликт, в ходе которого последний делал замечания по поводу шума и несоблюдения общественного порядка. Обвиняемый подошел к мужчине и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове, в том числе имевшейся при нем стеклянной бутылкой. Пострадавший упал на землю, между тем, злоумышленник продолжил наносить удары ногами по телу и лицу мужчины. В результате противоправных действий фигуранта потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, которые квалифицируются как причинившие средней тяжести вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.