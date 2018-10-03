Нарушитель правил дорожного движения из Сочи стал пешеходом

В Адлерском районе г. Сочи работники отдела по взысканию административных штрафов по г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю совместно с экипажем ДПС провели мероприятие по выявлению должников в рамках исполнительных производств по взысканию административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Работу представителям Закона существенно облегчил аппаратно-программный комплекс «Дорожный Пристав». Комплекс, состоящий из специализированной видеокамеры, соединенной с ноутбуком, способен распознать номера автомобилей в транспортном потоке и интегрировать их с базами данных.

За несколько часов судебные приставы совместно с инспекторами роты №1 ДПС ГИБДД ОВД г. Сочи выявили несколько неплательщиков. Один из граждан особо отличился. 132 исполнительных производства на общую сумму 195 тысяч рублей... Сумма одного лишь исполнительского сбора составила 127 тысяч рублей. Здесь же, на месте был составлен акт описи и ареста на принадлежащее должнику транспортное средство «LАDА РRIОRА» 2013 года выпуска.

В настоящее время производится оценка арестованного автомобиля, после которой он отправится на принудительную реализацию.