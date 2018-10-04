«Виртуозам Кубани» — двадцать пять!

Двенадцатого октября состоится юбилейный концерт, посвященный 25-летию Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани».

Юный возраст для человека, а вот для коллектива — довольно-таки зрелый. И действительно, созданный в 1993 году, в разгар нестабильности и лихолетья, ансамбль пережил трудности, окреп, возмужал. Сейчас это высокопрофессиональные музыканты, которым под силу почти всё. Единомышленники, неравнодушные к общему делу и друг к другу люди.

Выступления оркестра «Виртуозы Кубани» всегда становились главным художественным событием смотров и фестивалей в крае, абонементных циклов концертов для детей и юношества. Репертуар оркестра построен на разумном балансе собственно народной музыки (традиционных и остросовременных ее аранжировок) и классики. За двадцать пять лет на сцене коллектив ни разу не повторил программу, каждый концерт — новые произведения.

Руководитель, народный артист России Анатолий Винокур:

— Каждая программа — трудоемкий процесс. Порой до концерта совсем времени немного, а процесс отбора еще идет. Каждая программа выстрадана. Наш оркестр — это особый коллектив. Все мы разные по интересам, с разными характерами и темпераментами, но объединенные сотворчеством. Если один ошибся, ошибется весь оркестр. Любой оркестр — это семья. И она создается не один год. Это всё очень тонкая материя. Оркестр — это живой организм. Поэтому, если уходит кто-то, это огромная потеря. Приходит новый человек с другими возможностями — и оркестр звучит по-другому. На юбилейном концерте я всем коллегам поклонюсь. А прозвучат на нем лучшие произведения, которые мы исполняли эти двадцать пять лет. Приедут гости, наши друзья. Музыка — это образ жизни, мышление, среда, хобби. Это наша жизнь. И мы ей служим.

Пресс-служба Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко