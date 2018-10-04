Яркий праздник открытия концертного сезона

Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко впервые даст три гала-концерта, посвященных открытию 79-го концертного сезона.

Первый гала-концерт коллективов Краснодарской филармонии артисты дадут 5 октября. Его программу составят лучшие номера из шоу-программы «Казачья удаль», которую артисты исполнят в Государственном Кремлевском дворце. Артисты песнями, танцами расскажут историю казачьего края, покажут любовь к Родине и верность России. Концерт, наполненный духом настоящего, истинного казачества, покажет его уникальность и цельность, даст почувствовать атмосферу настоящего праздника.

На сцене будет много премьер. Например, «Кубанская казачья вольница» восстановила на сцене исторический танец «Краковяк 1812 года». Также артисты ансамбля разыграют настоящий обряд «Проводы казаков на службу», посвященный Первой мировой войне. Лихая казачья рубка на саблях будет представлена в хореографической композиции «По берлинской мостовой». Кроме того, на сцене представят казачью боевую композицию «Пластуны» и русскую народную композицию «Гармонь». Все танцы «Вольницы» изобилуют сложной техникой, невероятными трюками с боевыми кинжалами.

На второй гала-концерт зрителей приглашают 6 октября. В этой программе выступит Хор Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко, Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», Государственный концертный ансамбль «Ивушка». Прозвучат как давно полюбившиеся песни, так и совершенно новые в оригинальной обработке. Также зрители насладятся яркими вокально-хореографическими постановками.

Заключительный эстрадный гала-концерт состоится 7 октября. В программе исполнят арии из опер, мировые хиты, советские шлягеры, современные эстрадные песни. Выступит Государственный эстрадный оркестр, ансамбли «Гильце», дуэт заслуженных артисток Кубани Анастасии Галушко и Алины Даренской, квартет «Адажио» а также солисты филармонии — заслуженные артисты Кубани: Ирина Игнатенко, Иван Тернавский, Эдуард Казарян, Алексей Гребенюков, Николай Колчевский, Павел Кравчук; лауреаты международных конкурсов — Мария Набокова, Полина Янышева, Карина Велиханова, Александр Едуш.

Спешите приобрести билеты и попасть на яркий праздник открытия концертного сезона Краснодарской филармонии.

Пресс-служба Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко