Руководством Прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара проводится личный прием граждан в целях выявления латентных проблемных объектов долевого строительства

Девятого октября 2018 года, с 09 часов 00 минут по 13 часов 00 минут, прокурор Западного административного округа г. Краснодара Роман Петрович Сокол проведет личный прием граждан — участников долевого строительства проблемных объектов на территории Западного административного округа г. Краснодара, а также жильцов многоквартирных домов, возведенных при отсутствии разрешения на строительство и правоустанавливающих документов на землю. Также 9 октября 2018 года, с 14 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, личный прием граждан по указанному вопросу будет осуществляться заместителем прокурора округа Людмилой Евгеньевной Сидоровой.

Прием состоится в прокуратуре округа по адресу: г. Краснодар, ул. Одесская, 1.

В ходе приема будут рассмотрены вопросы соблюдения прав участников долевого строительства проблемных объектов, возводимых на территории округа с нарушением или задержкой сроков ввода в эксплуатацию, предусмотренных договорами участия в долевом строительстве, а также жильцов многоквартирных домов, возведенных с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства.

Девятого октября 2018 года вы также можете сообщить о нарушениях законодательства в обозначенной сфере на горячую линию прокуратуры округа по телефону 8 (861) 215-98-56.