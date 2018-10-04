Ярмарки готовы к открытию

С 13 октября в Краснодаре возобновят работу ярмарки выходного дня. Они будут работать каждую субботу, с 08:00 до 15:00, по одиннадцати адресам в краевом центре. Уже организовано 880 торговых мест, на которых можно будет реализовывать сельскохозяйственную продукцию.

— С наступлением осеннего периода традиционно возобновляется работа ярмарок выходного дня, где наши сельхозпроизводители могут реализовывать произведенную либо переработанную ими продукцию. Торговые места на ярмарках, организованных в Краснодаре, представляются бесплатно. При этом первоочередное право на участие в ярмарках получают сельхозпроизводители краевого центра и Краснодарского края,— сказал начальник управления сельского хозяйства администрации города Сергей Бурлаков.

Ярмарки выходного дня пользуются популярностью среди жителей города, поскольку цены на них ниже среднерыночных на 10—15 процентов.

Ярмарки откроются по следующим адресам:

— ул. им. Буденного (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

— проспект Чекистов, 9;

— ул. Восточно-Кругликовская, 26;

— ул. им. Атарбекова, 1;

— ул. им. Героя Яцкова, 11;

— ул. им. Дзержинского, 213;

— ул. Уральская, 168;

— ул. им. Невкипелова, 31;

— п. Пашковский, ул. им. Евдокии Бершанской, 117;

— х. Ленина, ул. Огородная, 62;

— ул. Одесская, 48 — ул. Коммунаров.