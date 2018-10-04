Праздничный рекорд

День района, День станицы Павловской, День сельхозработника и 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков одновременно отметили в Павловском районе — такого еще не было!

Этот праздник можно смело занести в историю не только района, но и края. По размаху торжества, насыщенности программы, а главное, количеству участников и гостей мероприятие вполне соответствовало региональному уровню.

Организаторы постарались сделать так, чтобы 29 сентября 2018 года навсегда запомнилось тем, кому в этот день посчастливилось побывать на разъезде Очеретоватом, где впервые проводился День Павловского района.

Начало торжества было намечено на десять часов утра, но, приехав заранее, мы обнаружили огромное количество людей задолго до этого времени. На территории семейной фермы Барсук Т. Л. — вдоль Павловского ипподрома на протяжении сотен метров были распределены тематические площадки, где участники готовились к открытию. Поэтому, когда торжеству дали официальный старт, на разъезде Очеретоватом уже негде было яблоку упасть — столько людей хотели быть сопричастными большому событию.

Праздник начался спортивными состязаниями, в рамках которых жители района смогли попробовать свои силы и продемонстрировать физическую подготовку в беге, армрестлинге, гиревом спорте, перетягивании каната. Девиз состязаний: «Спорт — это здорово!». Достаточно было видеть, как болели за бегунов их родные и друзья, с каким весельем проходили соревнования по перетягиванию каната, как подбадривали силачей, толкающих двухпудовые гири словно игрушечные.

Каждая экспозиция привлекала внимание. Это историко-ремесленная площадка «Со-творение», на которой свои изделия выставили мастера декоративно-прикладного искусства. Тут же всех желающих обучают тонкостям ремесла. Вот девчонки старательно постигают секреты бисероплетения. Рядом мальчишка измазался глиной, вылепливая лошадь под одобрительные слова мастера.

Неподалеку расхаживают герои из произведений Гоголя, Шолохова, Пушкина. Это работает фотозона «В образе литературного героя». Особенно спешат сделать селфи с хрестоматийными персонажами школьники, которые наверняка потом предъявят эти снимки своим учителям литературы.

Детский смех из «Страны Веселяндии» слышен далеко. На огромной территории стоят десятки аттракционов, рядом с которыми с ребятами проводятся еще игры и конкурсы.

Молодежная поляна «И здорово, и весело!!!» предлагает интересные занятия для ребят постарше, а «Мульткинозал» — летний кинотеатр забит дошколятами.

И это им прекрасно удалось. Праздник включил в себя также и фестиваль «Казачий разгуляй», и конкурс куреней. Сельские поселения, по сути, построили целую улицу из куреней. В каждом старались порадовать гостей чем-то особенным: чтобы те отведали вареников, борща, пирожков, приготовленных по рецептам бабушек, послушали казачьи песни.

Главу Павловского района Бориса Зуева встречали в куренях с откровенной радостью: «Борис Иванович, попробуйте пирожочки! К нам идите, у нас знатная уха! Смотрите, какое сало — вкуснее не бывает!»

Глава района улыбается, здоровается, видно, что не только его знают, но и ему знаком каждый из тех, кто сегодня собрался в Очеретоватом.

Просим Бориса Ивановича Зуева дать газете комментарий.

— Сегодня огромный праздник для нашего района. Даже погода нам благоволит: солнце и тепло. А если серьезно, то я не припомню, чтобы где-то еще так отмечали День района, как у нас. То же, что происходит сегодня, и вовсе рекорд. Мы объединили четыре праздника! И настроение у всех во столько же раз лучше,— говорит Борис Зуев. — Еще один очень отрадный момент сегодня — награждение наших лауреатов. Это простые механизаторы, животноводы, агрономы. Проще говоря, те, без кого невозможно представить жизнь района.

Наверное, самый богатый курень у Павловского района, что закономерно, учитывая и дополнительный повод — День станицы. Стол в добрый десяток квадратных метров не в состоянии вместить всё, что наготовили к празднику.

— Мы постоянно участвуем в мероприятиях, часто ездим на краевые выставки,— объясняет Марина Чус, начальник отдела по вопросам семьи и детства районной администрации. — Всё, что наготовлено,— это плод трудов наших приемных семей. В нашем районе их более ста двадцати, и они с большим желанием откликаются на предложения поучаствовать в организации праздников. На этот раз самый большой вклад в наш вкусный стенд внесли семьи Чигодеевых и Ковалевых из станицы Новоулешковской, а также Стрижаковы, Семины и Крамарь с хутора Красного. Мы всегда рады гостям и готовы всех накормить. Угощайтесь!

Безусловно, одним из запоминающихся моментов стали скачки на Павловском ипподроме, недавно получившем официальный статус. Они длились на протяжении трех часов, и всё это время на трибунах не смолкал восторженный гул от скорости и изящества чистокровных лошадей.

Своих земляков поздравил глава Павловского района Борис Зуев:

— Эти праздники объединяют всех, кто здесь родился и вырос, чьим трудом район развивался все последние годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Самое главное богатство нашего района — это, конечно же, наши замечательные люди! Желаю нашему району мира, добра, развития. А всем вам, дорогие земляки,— крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне!

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека передал поздравление павловчанам от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и пожелал сохранить праздничное настроение надолго. Вместе с тем отметил существенный вклад района в богатый урожай и поблагодарил за самоотверженный труд.

Кульминационным моментом стало награждение передовиков жатвы, лучших людей района, павловчан, внесших большой вклад в развитие района. Им были вручены краевые и районные награды. Так, за многолетний труд на благо жителей района Н. В. Обоскалову было присвоено звание «Почетный гражданин Павловского района».

А после официальной части на сцену вышел известный певец Стас Костюшкин и дал концерт, который надолго запомнится жителям района.

Завершился этот яркий четырежды праздник потрясающим фейерверком на площади в станице Павловской! С днем рождения, Павловский район!

Иван ПРЫТЫКА

Фото Константина СЕМЕНЦА