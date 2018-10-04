Умные игры

В городе-курорте Анапе прошла обучающая секция «Юношеская библиотека как площадка для развития финансовой грамотности молодежи». Это мероприятие организовано при содействии и поддержке Министерства экономики Краснодарского края, Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и Ассоциации «Южный региональный центр финансового просвещения населения», прошло в рамках международной конференции «Через библиотеки — к будущему».

Его задача — способствовать созданию на базе библиотек центров притяжения для детей, где они получат основы экономических знаний в игровой форме.

В секции приняли участие руководитель ассоциации Андрей Арендаренко, руководитель направления отдела экономического анализа и регионального развития экономического управления Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации Юлия Сафранюк и представитель управления по работе с партнерами и развития инфраструктуры ПАО «Крайинвестбанк» Даниил Максютов.

Проблематика финансового просвещения среди молодежи стоит довольно остро. Многочисленные исследования показывают, что уровень экономического воспитания оставляет желать лучшего. Безусловно, положительные сдвиги есть, и они довольно значительны. В этом большую роль сыграла активизация работы по повышению финансовой грамотности в последние десять лет. В частности, Краснодарский край на сегодняшний момент является одним из самых продвинутых регионов в данной области.

Однако всё это время основной упор делался на формировании правильного экономического поведения у взрослых людей. Дети же и подростки зачастую просто не имели возможности получить азы финансовой грамотности. В первую очередь — из-за отсутствия методик, адаптированных к возрасту и способных охватить разные по количеству аудитории.

— Финансовое просвещение детей — сравнительно новое направление в педагогике. Актуальность данного направления заключается в том, что финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами с раннего возраста открывают хорошие возможности и способствуют финансовому благополучию нынешних детей и в будущем. Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую компетенцию, она так же жизненно важна для каждого современного человека, как умение писать, читать и считать. На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. Одна из важных задач образования сегодня — воспитывать новое поколение людей, обладающих культурой финансового поведения, умеющих грамотно управлять личными финансами. Образованный ребенок сегодня — залог благополучия нашей страны завтра,— выступил перед собравшимися Андрей Арендаренко. — Наша ассоциация делает акцент на интерактивных формах обучения. К таким формам мы относим деловые игры, квесты, имитационно-ролевые игры, настольные игры и другие активности.

Одна из новинок проекта по финансовой грамотности — настольная игра «Не в деньгах счастье!». Эта методика очень быстро завоевывает популярность, потому что в ней очень гармонично соединены все составляющие успешной и счастливой жизни.

По сути, это целый мир, который помогает объяснить сложные экономические понятия, заинтересовать школьников и дать им возможность потренироваться в управлении личным бюджетом.

Кейс-игра «Азбука финансовой грамотности» — еще одна техника, которая доказала свою эффективность. Кейс-метод подразумевает под собой описание готовых ситуаций. Задача участников заключается в идентификации проблемы и поиске вариантов ее решения через дискуссию или структурированное обсуждение.

Коммуникативный турнир — совершенно иная методика, но она помогает развивать способности к анализу, принятию решений и их обоснованию. Эта форма очень нравится школьникам — они с удовольствием включаются в коммуникативный турнир.

На протяжении нескольких часов тренеры обучали библиотекарей основам новых методик. Дело оказалось настолько увлекательным, что участники потеряли счет времени. Это о многом говорит, ведь, если человеку неинтересно то, чем он занимается, он и других не сможет увлечь.

Иван ПРЫТЫКА