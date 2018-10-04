Говорить… руками

Чтобы поприветствовать без слов неслышащего человека, нужно развернуть ладони к себе и помахать ими, как будто вам не хватает воздуха. Сегодня на Кубани живет около пяти тысяч инвалидов по слуху и слабослышащих, и на каждого из них приходится... 0,006 переводчика. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Молодежное движение глухих Кубани на средства президентского гранта и не только запустило проект «Молодежное инклюзивное пространство Кубани» — на его занятиях всех желающих бесплатно учат русскому жестовому языку.

Десять занятий = пятьсот жестов

…Чтобы произнести «а», нужно сложить ладонь в кулак, буква «в» — вытянутая ладонь. После азбуки начинается освоение жестов: чтобы попросить воды, надо сделать из большого и указательного пальцев кольцо и поднести их ко рту, метущая по воздуху ладонь означает уборку. В небольшой комнатке сидят молодые люди — на вид им от 16 до 25 лет, хотя приглашают всех от 14 до 30 лет, и старательно повторяют за наставником — переводчиком с жестового языка движения руками и мимику: изменишь хоть один компонент — изменится и смысл сказанного. Идет уже десятое занятие курсов русского жестового языка. Начав с 32 букв дактильной азбуки, юноши и девушки изучают лексику, то есть жесты, по самым разным темам: дом, обстановка, семья, одежда, предметы обихода, продукты, календарь, время, цвета, животные и др. Пройдено более пятисот жестов — впереди новые темы, разговорная практика, лекции в форме вебинаров и пр.

У каждого из слушателей курсов русского жестового языка — главного инструмента общения глухих и слабослышащих людей в России и странах СНГ свои мотивы. Кто-то, как 19-летняя Валерия Меркушева, хочет свободно общаться с младшим братом: он родился здоровым, но в три года переболел ангиной и из-за осложнений практически потерял слух. Кто-то, как 27-летняя Александра Потопенко, уже владеет тремя языками: английским, испанским и ивритом — и хочет прибавить к диплому факультета романо-германской филологии компетенции переводчика с русского жестового языка. Однако пришедших с личными мотивами все-таки больше: глухие и слабослышащие друзья, любимые, коллеги, к которым нужно перебросить мостик общения...

— Жестовый язык — это не только мимика, а полноценная и непростая лингвистическая система со своими правилами, во многом отличными от грамматики русского языка. Жест представляет собой комбинацию из нескольких элементов: форма руки, место исполнения жеста, направление и характер движения, выражение лица, так что освоить жестовый язык непросто. Но без него невозможно создать условия для интеграции людей с нарушениями слуха с общественной жизнью и разрушить барьер в общении между слышащей и неслышащей молодежью,— говорит лидер Молодежного движения глухих Кубани Виктория Скворцова.

Движение — жизнь

Проект «Молодежное инклюзивное пространство Кубани», в рамках которого проводятся курсы жестового языка, Вика и ее единомышленники реализуют на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества и при поддержке сразу нескольких институций: Краснодарской краевой молодежной общественной социально-патриотической организацией «Регион 93», ГКУ КК «Молодежный центр развития личности», Краснодарского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и др.

Виктория Скворцова выросла в Северском районе, и у нее тоже нарушения слуха. После школы, в 2013 году, она поступила в Кубанский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма на специальность «адаптивная физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» и стала активисткой Краснодарского регионального отделения ВОГ: проводила игры, тренинги, популяризовала, как могла, жестовый язык. В 2014 году попала на IV Всероссийский молодежный форум в Снежинске под Челябинском и поняла, что «нужно улучшать жизнь молодых глухих в своем родном крае, помогать им».

Так в следующие годы стараниями Вики в деятельность ВОГ включилось много молодежи, было создано Молодежное движение глухих Кубани (МДГК), прошел первый Кубанский молодежный форум для лиц с нарушением слуха «Верь в себя!», появились мастер-классы и курсы (на базе того же Молодежного центра развития личности) жестового языка. Девушка была в числе организаторов V Всероссийского молодежного форума ВОГ на Алтае, куда вместе с ней ездили Ольга Астафьева из Краснодара и Сергей Ищик из Армавира. На форуме тоже шла речь о том, насколько важен для общения молодых людей с нарушениями слуха и их обычных ровесников жестовый язык.

Сама Вика на форуме, куда ей помог поехать грант администрации Краснодарского края, провела тренинг «Командообразование и управление командой».

— После II Краевого молодежного форума глухих в 2015 году мы начали проводить различные мероприятия в нашем крае — квесты, тренинги, спортивные соревнования, активно помогать ребятам в разных районах края, где особо остро стоит вопрос переводчиков с жестового языка. У нас много планов на будущее: мы будем и дальше привлекать в МДГК молодежь, учить всех желающих жестовому языку, чтобы каждый человек с нарушением слуха знал свои гражданские права и наравне со всеми строил свою жизнь,— объясняет она.

Кто поможет победить тишину?

На Кубани официально работает около тридцати переводчиков с русского жестового языка: больше всего — пятеро — в Краснодаре, среди них всего трое мужчин — остальные женщины. Переводчиков с жестового языка категорически не хватает, потому что на Кубани их не готовит ни один вуз или ссуз. Освоить профессию переводчика с жестового языка можно на базе Московского государственного лингвистического университета, Российского государственного социального университета, на коротких курсах учебно-методического центра ВОГ или в Московском центре образования глухих и жестового языка Л. Зайцевой.

Есть, правда, курсы при Краснодарском университете МВД, но они только для стражей закона: согласно приказу №544 МВД РФ правоохранители со знанием русского жестового языка должны быть в дежурных частях, среди участковых, сотрудников патрульно-постовой службы и тех, кто обеспечивает безопасность дорожного движения… Так что знания для общения с близкими, друзьями или коллегами, для которых однажды и навсегда «выключили звук», получить просто негде, кроме курсов МДГК. Потому что человеку с нарушениями или потерей слуха всё равно нужен слышащий переводчик: при походе в поликлинику, МФЦ, Пенсионный фонд, загс, банк, соцзащиту, в тот же суд. Когда что-то непонятно и нужно спросить.

— Считается, что глухие или слабослышащие люди могут читать речь по губам, но это не совсем так: достоверность понятого в этом случае не превышает 60 процентов. Слуховой аппарат тоже не дает стопроцентного понимания говорящего. Вот и получается, что без переводчиков с языка жестов не обойтись. Конечно, по закону инвалиду по слуху согласно индивидуальной программе реабилитации положено сорок бесплатных часов переводчика в год, но этого чаще всего не хватает. Так что люди, владеющие жестовым языком: волонтеры или близкие человека с нарушениями слуха, которые могут помочь в общении с внешним миром,— это и есть те, кто помогает глухим победить тишину,— считает переводчик с жестового языка со стажем больше четверти века краснодарка Галина Хейнман.

Справка «Кубани сегодня»

Молодежное движение глухих Кубани существует с ноября 2015 года. Среди его волонтеров люди с нарушениями слуха и те, кому небезразличны их проблемы. Цели движения — объединить и вовлечь молодежь с недугами слуха в жизнь общества, пропаганда русского жестового языка и пр.

К слову

Чтобы стать слушателем бесплатных курсов русского жестового языка МДГК, необходимо заполнить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» либо анкету по ссылке https://goo.gl/forms/mX7PZdSXat0vVTNM2. Курсы продлятся до 1 ноября по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, 70, каб. 6, тел. 8 (861) 251-70-83.

Кстати

В преддверии Международного дня глухих впервые в Краснодаре пройдет конкурс «Битва жестов»: 29 сентября, в 15:00, в краевом Доме культуры Всероссийского общества глухих (ул. Клубная, 14) будут соревноваться все желающие, свободно владеющие русским жестовым языком. Заявки принимаются до 26 сентября по WhatsApp: + 7 (918) 423-49-10, Александр Бережняк.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО