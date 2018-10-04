Важные вопросы — на контроле депутатов

В начале этой недели под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко в кубанском парламенте состоялось планерное совещание, в рамках которого были рассмотрены вопросы повышения качества и доступности оказания медицинской помощи детям в нашем регионе и тарифного регулирования цен на коммунальные ресурсы в 2018 году.

Сохранить здоровье детей

Предваряя обсуждение первой темы — о детском здоровье, Юрий Бурлачко подчеркнул, что вопросы охраны здоровья подрастающего поколения в кубанском парламенте всегда на особом контроле. Он напомнил, что президент в своем майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначил демографию среди приоритетных задач.

— На Кубани из почти 5,5 миллиона жителей более одного миллиона — дети. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения демографических показателей — прямая наша с вами задача,— отметил спикер ЗСК.

Также Юрий Бурлачко подчеркнул, что успехи у кубанской медицины есть, они видны на общероссийском уровне: наш край входит в число так называемых самых здоровых регионов России наряду с республиками Северного Кавказа.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов подробно рассказал о текущей ситуации и о том, какие меры принимаются в регионе по повышению качества и доступности медицинской помощи детям. По его словам, на протяжении последних лет в крае регистрируются стабильно низкие показатели младенческой смертности. За пять лет она снизилась на 25,4 процента. Все виды медицинской помощи детям оказываются в 163 учреждениях здравоохранения, где работает более полутора тысяч врачей-педиатров. Детские медучреждения планомерно ремонтируются, оснащаются современным оборудованием.

Как подчеркнул Евгений Филиппов, имеющиеся в детском здравоохранении проблемы призван решить региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Выполнение программы рассчитано до 2024 года и включает в себя ремонт медорганизаций педиатрической службы, развитие профилактического направления в педиатрии, повышение квалификации медработников, строительство и оснащение хирургического корпуса Детской краевой клинической больницы и целый ряд других мероприятий по совершенствованию медицинского обслуживания детей.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский отметил большую работу профильного министерства и призвал более активно решать имеющиеся проблемы.

— Вопросы качества и доступности медицинской помощи детям стали основными вопросами повестки дня выездных мероприятий комитета в период с июня по сентябрь текущего года. Также в рамках контроля за реализацией майского указа президента Российской Федерации при подготовке презентаций муниципальных образований в Законодательном Собрании края вопросы демографии изучены в Кореновском, Тимашевском и Новокубанском районах,— рассказал Николай Петропавловский.

В ходе обсуждения депутаты интересовались вопросами наличия и оснащенности медкабинетов в школах, существующими проблемами в организации прохождения юными спортсменами медосмотров, развитием учреждений по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Депутат Павел Соколенко заострил внимание на следующей статистике: свыше 62 процентов детей имеют отклонения в состоянии здоровья. По словам министра, на это есть как объективные причины, связанные с плохой экологией, нарушением режима питания и рядом других, так и субъективные.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отдельно отметил проблему укомплектованности детского здравоохранения кадрами. Это и подготовка молодых кадров в Кубанском государственном медицинском университете, в том числе по целевому направлению.

В связи с проблемой нехватки кадров в педиатрии первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко посоветовал использовать возможности, которые предоставляет программа «Земский доктор» в расширенном формате: с этого года возможность получить миллион рублей появилась и у врачей, переехавших работать в малые города с численностью населения менее пятидесяти тысяч человек.

По итогам обсуждения законодатели приняли резолюцию. В ней содержатся предложения по совершенствованию медицинского обслуживания детского населения и улучшению демографической ситуации в регионе в целом.

Необходимые меры по сдерживанию роста тарифов

Депутаты также обсудили результаты тарифного регулирования на жилищно-коммунальные услуги в текущем году.

Подробную информацию по этой теме доложил руководитель краевого Департамента цен и тарифов Сергей Милованов.

По информации комитета Законодательного Собрания по вопросам строительства и ЖКХ, в первом полугодии 2018 года Департамент РЭК принял необходимые меры по недопущению роста стоимости «коммуналки». Среднее увеличение вносимой кубанскими потребителями платы за ЖКУ за первые шесть месяцев этого года не превысило установленных правительством России четырех процентов. В отдельных случаях для абонентов льготные тарифы были установлены даже ниже их экономически обоснованного уровня. Надо сказать, что компенсирует выпадающие доходы организаций коммунального комплекса краевой бюджет.

Как считает спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко, тарифное регулирование должно быть направлено на достижение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций и призвано обеспечивать как доступность ЖКУ для людей, так и эффективное функционирование предприятий жилищно-коммунального комплекса.

По словам руководителя РЭК Сергея Милованова, на 1 сентября этого года среднекраевой рост платежей жителей Кубани составил 3,32 процента. Руководитель ведомства отметил: тарифы хоть и растут каждый год, но на модернизации ресурсоснабжающих систем это пока, к сожалению, никак положительно не отражается. Инвестиционные программы профильными предприятиями практически не исполняются, в деятельности организаций фиксируется немало недочетов. Председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев в свою очередь также отметил острую нехватку существующих в крае инвестиционных программ по ремонту, модернизации и созданию новых мощностей в системах снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Председатель ЗСК поинтересовался, какие именно нарушения выявляются в работе коммунальных служб.

— Тридцать процентов недочетов связано с работой по неустановленным тарифам, сорок — с непредоставлением фирмами необходимой документации,— пояснил Сергей Милованов.

Обсудили депутаты вопрос высокой стоимости услуг по вывозу мусора. Но сейчас на основании принятого в июне этого года правительством РФ решения о снижении ставок платы за ущерб природе РЭК пересмотрела цены на захоронение мусора в сторону их снижения — финансовая нагрузка на потребителя не должна превышать определенных значений.

— Надеюсь, наша совместная работа позволит сдерживать желание некоторых представителей бизнеса в увеличении ими тарифов и создать приемлемые условия для людей,— заключил Юрий Бурлачко.

По итогам рассмотрения вопроса участники совещания приняли резолюцию. Региональной энергетической комиссии рекомендовали до 1 ноября этого года внести в профильный комитет ЗСК предложения по совершенствованию законодательства в части установления ответственности регулируемых организаций за неисполнение инвестиционных программ. А депутатам — проверить в округах наличие схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Отдельно перед парламентариями поставлена задача изучить перспективы разработки инвестиционных программ для ресурсоснабжающих предприятий.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА