Новые формы сотрудничества

В Краснодаре на заводе по производству сельхозтехники «КЛААС» состоялось торжественное открытие уникального класса дуального обучения. Участие в мероприятии принял руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

— «КЛААС» так же, как и многие производители из сектора реальной экономики, нуждаются в квалифицированных кадрах. Подготовка таких специалистов — это совместная задача бизнеса, образовательных учреждений и администрации региона в рамках реализации на территории края Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста,— отметил он.

В рамках проекта дуального обучения на заводе организованы специальные аудитории, оснащенные современными станками и металлообрабатывающим оборудованием. Здесь в течение двух лет будут бесплатно заниматься первые десять учеников из числа лучших студентов Тихорецкого машиностроительного колледжа. Ребята получат знания и практические навыки работы по специальности европейского образовательного стандарта «Индустриальный механик», а также смогут адаптироваться к корпоративной культуре производства на этапе получения среднего профессионального образования.

По итогам студенты получат сертификаты немецкого образца о прохождении обучения на заводе «КЛААС». В следующем потоке запланирована подготовка студентов Краснодарского машиностроительного колледжа. В дальнейшем все выпускники будут востребованы машиностроительными предприятиями и в первую очередь — концерном «КЛААС», уверены организаторы.

— Наш проект дуального обучения уникален не только для Краснодарского края и ЮФО, но и для всей страны в целом. Мы одна из первых компаний, которая реализовала его в подобных масштабах. К слову, инвестиции в проект составили свыше двадцати миллионов рублей,— уточнил генеральный директор завода «КЛААС» Ральф Бендиш.

Он также отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря успешному сотрудничеству компании «КЛААС» с администрацией края, Российско-Германской внешнеторговой палатой и двумя машиностроительными колледжами.