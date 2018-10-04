Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края организовал для ведущих консалтинговых компаний презентацию инвестиционных возможностей Краснодарского края.

По словам главы ведомства Юрия Волкова, такая презентация для представителей крупнейших консалтинговых российских и международных агентств проводится впервые.

— Консалтинговые компании и агентства работают с крупными российскими и иностранными инвесторами, поэтому для нас очень важно наладить результативное взаимодействие с ними, показать готовность к активному сотрудничеству,— отметил руководитель департамента.

Представители «Эрнст энд Янг», «Центр МакКинзи», «Найт Франк», «ВашЪ СоветникЪ», «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» посетили один из тепличных комплексов, на примере которого было показано, как масштабные инвестпроекты реализуются в крае.

Вторая часть презентации прошла на стадионе ФК «Краснодар», где главы Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, а также Тимашевского и Кущевского районов представили свои территории. Среди проектов и площадок строительство термального SPA-комплекса в Горячем Ключе, предприятие по переработке рыбы в Приморско-Ахтарске.

— Для нас важно показать, что работа с инвесторами ведется как на краевом, так и на муниципальном уровне. В районах главы лично взаимодействуют с инвесторами, всегда готовы оперативно подключиться и оказать максимальное содействие,— подчеркнул Юрий Волков.