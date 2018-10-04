Слабые темпы освоения бюджетных средств

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам освоения бюджетных средств на строительство социальных объектов. Участие в заседании приняли вице-губернаторы, руководители краевых ведомств и муниципальных образований.

Как отметил Вениамин Кондратьев, в этом году в бюджете предусмотрены расходы в сумме 238 миллиардов рублей. На конец сентября освоение средств составило 153 миллиарда рублей, что составляет 64,3 процента. По словам губернатора, это недостаточно высокий показатель.

— Есть недоработки со стороны как региональных министерств, так и муниципальных образований,— отметил Вениамин Кондратьев. — Деньги из краевого бюджета на строительство социальных объектов выделяются, а на местах мы видим слабую исполнительскую дисциплину. Средства, направленные муниципалитетам, освоены не более чем на сорок процентов.

Например, для строительства очистных сооружений в Павловском районе субсидии в размере пятидесяти миллионов были выделены еще в июле. Деньги до сих пор не освоены, ведутся конкурсные процедуры. Апшеронскому и Белоглинскому районам выделены субсидии на строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности. У обоих муниципалитетов освоение по семь процентов.

Руководители муниципалитетов заверили, что до середины декабря работы будут завершены. Вениамин Кондратьев поручил держать эти вопросы на личном контроле. Он акцентировал внимание на том, что в случае возникновения проблемных ситуаций важно незамедлительно обращаться за поддержкой в край.

— Люди ждут эти объекты, и наши оправдания они не поймут и не примут. Мы должны отслеживать строительство новых детских садов, больниц, спортивных залов буквально в ежедневном режиме,— подчеркнул губернатор.