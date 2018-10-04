Нельзя допустить отключения газа на соцобъектах

В преддверии отопительного сезона глава Кубани Вениамин Кондратьев на планерном совещании обозначил вопросы, касающиеся погашения задолженности за газ.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе в пяти котельных Темрюкского района уже отключали подачу голубого топлива за долги.

— Без горячей воды остались детские сады, поликлиника и школа. Ситуацию пришлось решать в ручном режиме,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщил глава Темрюкского района, предприятие «Тепловые сети» является банкротом и имеет задолженность порядка 240 миллионов рублей.

— С руководством Газпрома мы будем совместно искать решение проблемы. Но уже сейчас делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию. Так, одну котельную подключили, и люди получают горячую воду,— пояснил Федор Бабенков.

— Понятно, что ресурсоснабжающие организации таким образом борются с неплательщиками,— сказал губернатор. — Но наша с вами задача — сделать так, чтобы при этом не страдали социальные объекты и добросовестные плательщики. Нельзя допустить, чтобы Темрюкский район стал первым среди тех муниципалитетов, где ситуация может повториться.

Наиболее сложная обстановка по долгам сложилась в Северском, Темрюкском, Крыловском и Ейском районах. Глава региона поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко провести соответствующую работу и выработать меры по недопущению роста задолженности со стороны как юридических, так и физических лиц.