Высокий уровень подготовки

На прошедшем планерном совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обсудили организацию медицинской помощи и безопасности в ходе проведения в Сочи российского этапа гонок Гран-при «Формулы-1».

— Для ста пятидесяти тысяч болельщиков «Формулы-1» это был настоящий праздник, а для города, силовиков и медработников — очередное испытание на прочность. И они с честью его выдержали,— отметил глава региона.

Как рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, во время проведения мероприятия было задействовано более 170 медицинских работников, 26 автомобилей «скорой помощи» и два вертолета. Кроме того, проводились тренировки и учения, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, с привлечением всех сил и средств оказания медицинской помощи. Моделировались возможные нештатные ситуации: с одним или несколькими пострадавшим, с различными категориями участников соревнований. Например, отрабатывалась методика извлечения гонщика из поврежденного болида.

В дни мероприятия медики несколько раз оказывали помощь, но тяжелых случаев зафиксировано не было. В основном обращения к врачам были связаны с перепадами артериального давления и акклиматизацией гостей соревнований.

Вениамин Кондратьев отметил и хорошую работу правоохранительных органов. На автодроме дежурили 375 полицейских, 255 членов Росгвардии и 483 сотрудника негосударственных структур. В целях безопасности было осмотрено около пятисот транспортных средств.

Знаковое событие в культурной жизни края прошло в Темрюкском районе. Выставочный комплекс «Атамань» принял фестиваль «Казачья слава», который посетило более десяти тысяч человек.

— Спасибо всем, кто принимал участие, организовывал. Благодаря таким фестивалям мы сохраняем историческую память, быт, традиции и культуру наших предков-казаков,— заключил Вениамин Кондратьев.