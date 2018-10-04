Первый дербист Павловского ипподрома

Солнечная суббота на Павловском ипподроме объединила в одно грандиозное событие «Гуляй, станица!» череду значимых и важных празднований. День Павловского района, День станицы Павловской, День урожая, празднование 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

С приветственным словом на открытии праздника перед гостями выступили: глава муниципального образования Павловский район Б. И. Зуев, президент ООО «Кубань Холдинг» В. С. Толстопятов, министр сельского хозяйства Краснодарского края Ф. И. Дерека, генеральный директор ОАО «Российские ипподромы», председатель правления НП «Содружество рысистого коневодства России» Н. В. Исаков, генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром» И. И. Васильев, епископ Тихорецкий и Кореновский, преосвященнейший отец Стефан.

Мероприятие объединило гостей от мала до велика. И в этом огромная заслуга организаторов. Каждый гость праздника мог к нему приобщиться, став участником зрительских состязаний в силе и ловкости. А посоревноваться было в чем. Уже с раннего утра началась регистрация всех желающих в зрительских забегах «Павловская миля», командном перетягивании каната, армрестлинге и гиревом спорте. Лидером по количеству участников стало состязание в дартсе. Для прекрасной половины от трех лет до бесконечности прошел конкурс оригинальных дамских шляп. Победители и призеры зрительских соревнований и конкурсов получили грамоты и денежные призы КФХ «Барсук Т. Л.».

Двадцать девятого сентября 2018 года Павловский ипподром стал центром притяжения для поклонников скаковых лошадей. Скачки, лошади — это часть нашей истории, славные традиции казачества, которые навсегда останутся в сердце каждого кубанца. Гости праздника смогли насладиться восемью скаковыми событиями, призовой фонд дня составил 1 020 000 рублей. Впервые на павловской дорожке разыграли четыре приза первой группы. И в их числе первый Большой Павловский приз «Дерби».

Самый юный российский ипподром встретил гостей приятными изменениями. Прекрасная легкая песчаная скаковая дорожка стала еще шире, а канат с бровки и полевой стороны стал гарантом безопасности гостей и участников. Стартовые боксы увеличили вместимость до десяти голов. Как по взмаху волшебной палочки вырос трибунный комплекс, включающий в себя и места повышенного комфорта. Новые удобные гостевые дорожки по всей территории говорят о заботе устроителей мероприятия. Маленьких гостей особенно порадовал желтый морской песок в игровых и спортивных зонах ипподрома.

Первым скаковым событием дня стала скачка в честь хлеборобов Павловского района. В призе для двухлетних кобыл чистокровной верховой породы на дистанцию 1400 метров лучшей стала воспитанница КФХ «Барсук Т. Л.». Рыжая кобыла Джульетта Барс под седлом мастера-жокея Айдамира Шегушева уверенно опередила соперников, показав очень хорошую резвость — 1,28.4. Наградной кубок победителям вручил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Иванович Дерека.

Вторым скаковым событием стал Приз «Осенний» для арабских лошадей двух лет. Дистанция скачки — 1400 м. Приз разыграли в честь 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Скачку выиграл жеребец с очень символичной кличкой Калашников. Принадлежит лошадь частному владельцу Валентину Петровичу Бухтоярову. Резвость скачки — 1,38.1. Награду победителям вручил генеральный директор ОАО «Российские ипподромы», председатель правления НП «Содружество рысистого коневодства России» Николай Васильевич Исаков.

Третьим скаковым событием стала скачка на Приз «Стартер». Для каждой лошади-участницы это дебют, лошади двух лет стартуют впервые. Дистанция скачки — 1200 метров. Победителем стал воспитанник конного завода «711». Гнедой жеребец Кенди Шелл под седлом жокея 2-й категории Николая Березикова пересек финиш с резвостью 1,15.9.

Четвертым стартом стал главный приз для любого ипподрома — Большой приз Дерби. Первые дерби на павловской земле! С этого дня начался отчет павловских дербистов. И еще у одной лошади РФ появился шанс попасть в золотой список коневодства. Большой приз «Дерби» — важнейшая скачка в мире — начал свою историю в 1886 году. С легкой руки страстного поклонника скачек — английского лорда Дерби самый главный приз сезона, в какой бы стране он ни проводился, гласно или негласно именуется «дерби». Для тренеров и жокеев эта скачка, как никакая другая,— проверка уровня профессионального мастерства. Для коннозаводчиков «Дерби» является экзаменом их труда.

Первым дербистом Павловского ипподрома стал караковый жеребец Флавтесс под седлом жокея 3-й категории Руслана Круглыхина. Резвость скачки — 2,33.0. Тандем выступил шикарно, и это тройная победа хозяев поля КФХ «Барсук Т. Л.». Первое Павловское дерби осталось на павловской земле, первый приз такого уровня для жеребца Флавтесс. Первое дерби в карьере самого юного жокея РФ Руслана Круглыхина.

Пятым скаковым событием стал старт небесных аргамаков в Призе Эверды Телеке. Приз разыграли в честь хлеборобов Павловского района для лошадей двух лет на дистанции 1600 метров. Скачку выиграла светло-буланая кобыла Фрида-Ханум под седлом мастера-жокея Михаила Симанкина. Резвость скачки — 2,03.3. Владелец лошади — КФХ «Богуцкая Е. П.». Наградной кубок победителям вручил начальник Управления животноводства и племенного надзора Александр Васильевич Сергиенко.

Шестым скаковым событием стал розыгрыш Большого приза. Каждый год в России разыгрываются призы «Тройной Короны». Первый из них — «Большой приз для лошадей двух лет», группа 1 — скачка на дистанцию 1600 метров, в которой встречаются лучшие двухлетние лошади. В борьбе, опередив соперников на голову, скачку выиграл воспитанник КФХ «Барсук Т. Л.» — темно-гнедой жеребец Консул Барс под седлом уже знакомого нам жокея 3-й категории Руслана Круглыхина. Победа в дерби — это большой посыл энергии для жокея, и, словно поймав кураж, Руслан не уступил победу в жесткой финишной борьбе очень опытному мастеру-жокею Мирбеку Мамурову. Вспоминается старая ипподромная поговорка: корпус выигрывает лошадь, шею — жокей! Резвость скачки — 1,42.2. Награду победителям вручил генеральный директор ОАО «Российские ипподромы», председатель правления НП «Содружество рысистого коневодства России» Николай Васильевич Исаков.

Седьмым скаковым событием стал розыгрыш Кубка майлеров для лошадей трех лет чистокровной верховой породы на дистанции 1600 метров. Название скачки говорит само за себя. майлеры — это лошади, наиболее эффективно скачущие на дистанции 1400—1600 метров. Лучшим на дистанции стал гнедой жеребец Мавик под седлом мастера-жокея Юрия Кулинича. Резвость скачки — 1,38.4. Принадлежит лошадь конному заводу «711». Наградной кубок победителям вручил генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром» Игорь Игоревич Васильев.

Завершил скаковой день розыгрыш Кубка Насибова, или Кубка чемпионов. Кубок Насибова посвящен памяти великого жокея ХХ века Николая Насибова (1929—1997). Насибову единственному в мире удалось трижды завоевать Приз Европы. Приз разыграли в честь главы администрации Павловского района. В скачке участвовали чистокровные верховые лошади трех лет и старше. Дистанция скачки — 2400 метров. На дорожке в силе и резвости сравнились опытные ипподромные бойцы. И лучшим, доказав это в борьбе, стал гнедой Уан Мэн Шоу под седлом мастера-жокея международного класса Мырзабека Каппушева. Резвость скачки — 2,34.6. Принадлежит лошадь ООО «Первый Скаковой Синдикат».

После финиша у лошадей — победителей и призеров были взяты пробы на допинг. Допинг-контроль лошадей — занятие не самое простое и стоит отнюдь не дешево, поэтому пробы берутся обычно только на крупных турнирах и чемпионатах. Павловский ипподром за чистую победу в равных условиях!

Скачки закончились, и радушный хозяин Павловского ипподрома Василий Семенович Толстопятов, поблагодарив гостей и участников, пригласил всех 3 ноября 2018 года на Скачки в честь закрытия скакового сезона-2018 на Павловском ипподроме. Закончились скачки, но не закончился праздник. Для гостей выступили творческие коллективы Павловского района и Кубанский казачий квартет «Кумовья». На главной сцене прошло награждение передовиков жатвы-2018 и выдающихся людей района. Глава муниципального образования Павловский район Борис Иванович Зуев поздравил всех с праздником, пожелал здоровья, благополучия, а родному району — дальнейшего процветания. От своего имени и от имени губернатора Краснодарского края жителей Павловского района поздравил министр сельского хозяйства края Федор Иванович Дерека. Передовикам жатвы, лучшим людям района, людям, внесшим большой вклад в развитие района, были вручены краевые и районные награды. За победу в Призе Президента РФ 2017—2018 гг. были отмечены и конники Павловского ипподрома. Станислав Круглыхин — мастер-жокей международного класса и неизменный мастер-тренер КФХ «Барсук Т. Л.» отмечен наградой Краснодарского края. Ветеринарный врач Ольга Ионова (Ширяева) и зоотехник Василий Николаев награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края.

Во время всего мероприятия работала выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. Самобытность выставке-ярмарке придали народные костюмы мастеров и атмосфера кубанского народного гулянья. Приветливо дымили куреня, радушные павловчане угощали гостей праздника домашней выпечкой и соленьями. Хочется отметить, что аудитория гостей Павловских скачек помолодела. Значительно больше стало молодых семей с детьми, студентов и школьников.

Шикарным завершением мероприятия стал концерт российского певца и поэта, бывшего участника дуэта «Чай вдвоем», создателя проекта A-Dessa Стаса Костюшкина. Певец выступил с любимыми и лучшими хитами.

Наталья БУДЫЧЕВА

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