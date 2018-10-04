ОНФ: организация «пожаробезопасных» парковочных мест во дворах многоквартирных домов необходима на этапе проектирования застройки

В региональном отделении ОНФ Краснодарского края состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов мониторинга пожарной безопасности и доступности проезда спец автомобилей к многоквартирным домам в крупных городах региона.

К обсуждению были приглашены представители государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, представители администраций Краснодара, Новороссийска, Сочи, а также представители Жилинспекции региона.

Мониторинг ОНФ был запущен после инцидента в городе Краснодаре в июле 2018 года. Тогда, на сигнал о пожаре приехало во двор одного из многоквартирных домов Краснодара прибыло 12 спец машин и 2 мотоцикла, однако, более часа крупная техника не могла проехать к дому, все въезды были наглухо перекрыты личным транспортом жителей. В том случае вызов оказался ложным, но выявил серьезную проблему. Рейды ОНФ были проведены в трех активно застраиваемых городах Краснодарского края: Краснодаре, Сочи и Новороссийске, было проверено 23 жилых комплекса. Выявлено четыре основных типа нарушений: отсутствие контроля управляющей компании в организации пожарной безопасности во дворах, беспечность жильцов (ссылаясь на нехватку парковочных мест, жители своими авто перекрывают проезд для пожарных расчётов), несоблюдение пожарных норм застройщиками и нарушения размещения торговых объектов частными предпринимателями. Все выявленные нарушения были направлены в Государственный пожарный надзор региона, по следам ведомством проводятся проверки.

Поскольку более половины нарушений вызвано именно нехваткой парковочных мест или неверной организацией парковок, эксперты ОНФ предложили регулирование проблемы на законодательном уровне. В конце 2017 года в Государственной думе был принят Федеральный закон от 29.12.2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому в статью 42 Градостроительного кодекса РФ внесены условия о том, что в состав проекта планировки территорий может включаться проект организации дорожного движения. Но, термин «может», не обязывает застройщика при организации дворовой территории МКД составлять проект дорожного движения.

«Принятый закон, действительно, один из самых ожидаемых, но необязательность исполнения нормы градостроительного Кодекса уже закладывает для застройщика возможность избежать ответственности за отсутствие проекта организации дорожного движения. А значит, у нас по-прежнему будут появляться узкие дворы многоэтажной застройки с катастрофической нехваткой парковочных мест и, как следствие, заставленные автомобилями жильцов пожарные проезды, в которые в случае возникновения ЧС крупно-габаритная спец техника экстренных служб просто не проедет, - резюмировала эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Подобные перспективы никого не устраивают, поэтому, в ходе дискуссии предложено уточнить формулировку закона для густонаселенных муниципальных образований. В адрес глав крупных городов Кубани мы направим предложения об обязательном включении представителей по организации дорожного движения в комиссии по согласованию разрешений на строительство и приемке в эксплуатацию объектов жилой застройки. Таким образом, еще на этапе проектирования мы уйдем от проблемы существования пожароопасных проездов и парковок во дворах наших домов».

Кроме того, как дополнительные меры было предложено в адрес администрации Краснодарского края от РО ОНФ направить обращение с просьбой оказать содействие МЧС в вопросе организации социальной рекламы о соблюдении пожаробезопасности при парковке в МКД. Так же, направить рекомендацию к главам МО с просьбой включить в критерии при проведении конкурсов на лучший МКД обязательного пункта - об организации пожарной безопасности во дворах.