РЭУ «Таманский групповой водопровод» напоминает жителям о необходимости своевременно производить поверки приборов учета холодной воды

Ремонтно-эксплуатационное управление «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» напоминает, что приборы учета холодной воды подлежат периодической метрологической поверке или замене.

«Приборы учета воды при рациональном использовании природного ресурса существенно позволяют экономить на коммунальных платежах. Установка водомера окупается достаточно быстро, но при этом потребителям не стоит забывать, что обслуживание приборов учета обязательно включает в себя и процедуру их поверки», - отметил Сергей Олехов, начальник управления сбыта ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Согласно Постановлению Правительства №354 от 06.05.2011 г., осуществлять периодическую поверку приборов учета входит в обязанность абонента. На него возложена ответственность за соблюдение сроков поверки. В большинстве случаев для приборов учета холодной воды межповерочный интервал составляет от 5 до 6 лет. Перед истечением этого срока, необходимо произвести его поверку или замену.

Стоит обратить внимание, что срок поверки отсчитывается не c момента установки прибора учета, a c даты его выпуска заводом-изготовителем (поверяется изготовителем). Уточнить сроки поверки и годности счетчика воды можно в паспорте прибора учета или в квитанции об оплате потребленных услуг.

Каждый прибор имеет срок своей эксплуатации, который устанавливается заводом-изготовителем. Согласно закону, прибор учета считается вышедшим из строя после окончания межповерочного интервала. Поэтому до тех пор, пока не будет проведена его поверка либо замена, коммунальные платежи в течение трех месяцев будут начисляться по среднемесячному потреблению, далее ресурсоснабжающее предприятие имеет полное право начислять плату за воду по нормативам с применением повышающего коэффициента.

Поверку прибора учета могут осуществлять только аккредитованные в соответствии с законодательством РФ в сфере обеспечения средств измерений компании. Они могут быть как государственными, так и частными.

Перед поверкой или заменой водомера абонент в обязательном порядке должен информировать службу сбыта ГУП КК «Кубаньводкомплекс» о планируемом действии. После того, как представитель ресурсоснабжающего предприятия проведет снятие контрольной пломбы и зафиксирует показания прибора учета воды на момент демонтажа, прибор можно отсоединить и направить в метрологическую лабораторию, где будет проверена точность его работы. В случае исправности, прибор учета возвращается к своей работе и проводится его повторное опломбирование, то есть принятие в эксплуатацию.

Для удобства абоненты могут воспользоваться услугой специалистов ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по замене приборов учета воды. Заявки предприятие принимает понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 12.00.

По всем вопросам, связанным с установкой и принятием к коммерческой эксплуатации приборов учета абоненты могут обращаться по телефонам службы сбыта РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»:

8(86148) 914-73, 8(861) 226-93-64, 8(918) 684-81-33; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .