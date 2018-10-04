ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой принудить коммерсанта, уничтожившего озеро в Горячем Ключе взять на себя материальную ответственность

В региональном отделении ОНФ Краснодарского края состоялось заседание, посвящённое судьбе озера вблизи станицы Кутаисской города Горячий Ключ с участием представителей администрации Краснодарского края, Кубанского бассейнового водного управления, прокуратуры, администрации г. Горячий ключ, активистов - жителей станицы Кутаисской. После двухлетней борьбы общественников за возврат озера в федеральную собственность настал новый этап - восстановление озера.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта совместно с инициативной группой из города Горячий Ключ с 2016 г. держат на особом контроле вопрос уничтожения водоема вблизи станицы Кутаисской города Горячий Ключ. Озеро осознанно осушали с целью передачи его в частные руки. В сентябре 2018 года после положительного решения по судебному делу о незаконной передаче земельного участка под озером в руки частника право собственность перешло к Российской Федерации, и теперь появились правовые основания восстанавливать украденное озеро, поскольку, во время преступных действий по осушению озера, дамба была намерено уничтожена и сейчас озеро не может вновь набрать воду.

По итогу заседания рабочей группы определили несколько способов решение проблемы по восстановлению озера. В первую очередь, будет направлен запрос в адрес краевой прокуратуры с просьбой принудить виновника к восстановлению гидросооружения, а также выяснить на каком основании земельные участки с лесными насаждениями перешли в частную собственность и стали землями сельхозназначения. Также принято решение разработать совместно с администрацией города Горячий ключ инвестиционный проект, предполагающий использование озера в туристических целях.

«Ситуация с озером в Горячем Ключе тянется уже несколько лет. Мы добились успеха, земельные права на водоём вернули Российской Федерации. Теперь необходимо вернуть жителям сам водоём. Для этого общественники предлагают рассмотреть совместно с властями несколько вариантов: по восстановлению водоема путем выделения бюджетных средств; через прокуратуру, путём судебного разбирательства понудить виновника к восстановлению гидротехнических сооружений либо путём передачи земельного участка в аренду инвесторам под восстановление и дальнейшее использование в рекреационных целях. Предстоит большая работа, но мы к ней готовы и не бросим жителей на пол пути». - прокомментировала эксперт ОНФ, депутат Госдумы Светлана Бессараб.