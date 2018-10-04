Акция «Спасая жизни» прокатилась по районам Кубани

В сентябре работники аппарата Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, а также краснодарских городских отделов и некоторых районных отделов судебных приставов, расположенных вблизи краевой столицы, приняли участие в сдаче донорской крови. К акции «Спасая жизни» решили присоединиться и работники отделов судебных приставов, расположенных в других районах Кубани.

Самая массированная акция прошла в Армавирском городском отделе, где донорами стали 14 сотрудников. В Геленджике кровь для медицинских нужд сдали шестеро судебных приставов, а в Щербиновском и Староминском районном отделе – пятеро.

В Динском и Новокубанском районах по состоянию здоровья к сдаче донорской крови были допущены по трое человек. В Лабинском, Усть-Лабинском и Тихорецком отделах судебных приставов донорами стали по двое сотрудников.

Напомним, что акция «Спасая жизни» проводится работниками УФССП России по Краснодарскому краю на регулярной основе, по два-три раза в год.