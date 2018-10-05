Нести доброту в души людей

В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко прошло торжественное мероприятие, посвященное педагогическим работникам образовательных организаций в области культуры Кубани. Участие в мероприятии принял заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк.

Участниками торжественного мероприятия стали 52 преподавателя из всех муниципалитетов региона. Все они были награждены благодарственными письмами Министерства культуры края за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие художественного образования Кубани.

Максим Усатюк поздравил присутствующих от имени министра культуры региона Виктории Лапиной.

«Вы обучаете одаренных детей исполнительскому мастерству, художественному творчеству, воспитываете их в духе любви, доброты, уважения к культурным традициям Кубани. Благодаря высокому профессионализму ваши талантливые воспитанники достойно представляют Краснодарский край в лучших концертных и выставочных залах страны и зарубежья, удостаиваются почетных званий лауреатов конкурсов, награждаются стипендиями и премиями краевого и всероссийского уровня»,— говорится в приветственном адресе руководителя ведомства.

Максим Усатюк добавил, что в системе художественного образования Кубани в этом году отмечается три юбилея: семьдесят лет исполняется Краснодарскому краевому колледжу культуры, пятьдесят лет — Новороссийскому музыкальному колледжу имени Шостаковича и сорок лет — Сочинскому колледжу искусств.

Мероприятие продолжилось концертом учащихся детских школ искусств и музыкальных училищ Краснодара. Завершило торжественный прием выступление коллективов Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.