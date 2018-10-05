Стремление к лидерству

Начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк провел пресс-конференцию для печатных и электронных средств массовой информации, на которой подробно рассказал об этапах проведения регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!».

Этот проект реализуется по решению главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева и помогает найти кадровый потенциал для управленческой работы. Прием заявок для участия в конкурсе уже завершен, и теперь его участники имеют возможность проявить себя и продемонстрировать свои знания, пройдя ряд испытаний в виде этапов.

Качество — прежде всего

— Мы поставили перед собой вполне конкретную цель: выявить наиболее перспективных управленцев и менеджеров, создав впоследствии все необходимые условия для успешной реализации их потенциала,— сказал начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк. — Прием заявок уже завершен, и можно по-разному судить, много это или мало, если говорить об их количестве. Но самое главное — это не количество, а именно качественные характеристики конкурсантов, которые хотят активно участвовать в дальнейшем развитии своего региона.

Проект этот новый в целом для Кубани, и мы со своей стороны благодарны всем, кто откликнулся на наше деловое предложение принять участие в конкурсе «Лидеры Кубани — движение вверх!». Формат проекта новый и для Управления кадровой политики администрации Краснодарского края, который можно назвать экспериментальным.

Мы прекрасно понимаем, что сегодня, не находя новые источники поиска талантливых людей — будущих работников государственных органов, и молодых, и уже состоявшихся, можно зайти в тупик. Поэтому одним из элементов кадровой политики и является конкурс, который позволяет это сделать, причем он совершенно прозрачный.

Изначально мы ставили перед собой задачу найти начинающих специалистов с небольшим опытом работы, а также уже состоявшихся руководителей с опытом работы не менее двух лет. В ходе конкурса выявляем потенциальных управленцев с достаточным уровнем компетенций по четырем направлениям. Это кризис-менеджеры. Люди, которые смогут в весьма непростой, стрессовой ситуации всё сделать для обеспечения стабильности на предприятии или в организации.

Менеджеры-хозяйственники — это те люди, которые приходят после кризис-менеджеров и уже системно руководят процессом, будь то муниципалитет, органы власти или бизнес-структуры.

Проектные менеджеры. Мы все понимаем, что проектное управление уже апробировано в бизнесе и постепенно «заходит» в органы государственной власти. Инструмент проектного менеджмента нам необходим как дополнительный эффективный инструмент управления.

Что касается политических менеджеров, то это управленцы, которые смогут на достойном уровне поддерживать диалог власти с обществом, объяснять людям, какие цели она ставит перед собой, какие проекты необходимо реализовать для улучшения качества жизни. И очень важно, чтобы такой диалог был безбарьерным, открытым и доступным. Это и есть четыре типа руководителей, которые будут выявлены в ходе регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!».

Через социальные сети, с помощью нашего сайта, электронной почты поступило большое количество обращений и вопросов, касающихся проекта. Мы получили более ста телефонных звонков на горячую линию, что позволило оперативно включаться в работу и отвечать на вопросы.

Данные уже сформированы. Заявок 4027, и для нас стало приятным сюрпризом, что среди зарегистрированных кандидатов женщин больше, чем мужчин: их 56 процентов.

Неподдельный интерес

Геннадий Стрюк привел еще несколько цифр. Среди поданных заявок специалитет составляет 66 процентов, магистратура — 18 процентов, бакалавриат — 16 процентов. Среди подавших заявки 29 процентов — это кубанцы в возрасте до тридцати лет и 71 процент — после тридцати.

Если говорить о посещении сайта конкурса, то на него больше всего заходили россияне, но не только они. Интерес проявили также жители США, Украины, Германии, Греции, Грузии, Турции, Ирландии, Армении, Израиля, Казахстана.

Среди муниципальных образований Кубани больше всех подали заявки краснодарцы, за ними в рейтинге расположились жители Армавира и Сочи, а также Северского и Тимашевского районов, Анапы, Павловского, Гулькевичского, Лабинского и Ленинградского районов. Участвовали представители всех 44 муниципалитетов края.

Серьезные испытания

Рассказал начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк и о том, что ожидает конкурсантов в самом ближайшем будущем. Второй этап уже стартовал, и впереди два модуля тестирования. Первый пройдет 13 октября и нацелен на выявление знаний о финансовых и экономических показателях нашего региона, инвестиционной привлекательности, вопросов, связанных с историей, географией и культурой Кубани.

— Мы считаем, что современный управленец должен хорошо знать ту среду, где ему предстоит работать,— подчеркнул Геннадий Стрюк. — Двадцатого октября планируем провести второй модуль тестирования, цель которого — выявить управленческие компетенции конкурсантов, их потенциал. В конце данные двух модулей суммируются — и мы получим рейтинговую таблицу, в которой будут отражены баллы, полученные участниками конкурса.

Первые лучшие четыреста человек станут участниками полуфинала, а всего планируется четыре очных полуфинала. Это третий этап, который состоится в ноябре. Ориентировочно каждую пятницу будет проходить по одному полуфиналу, и это будут очные управленческие соревнования, когда по специальной методике мы проведем полную оценку наших кандидатов.

Оценим не только их психологические, интеллектуальные и управленческие качества, но и физическую спортивную подготовку, потому как современный управленец должен быть силен и духом, и телом. Это должно в нем сочетаться, поэтому мы выступили с предложением к конкурсантам сдать нормы ГТО. Естественно, по желанию. И за это им будут начисляться дополнительные баллы.

Декабрь. В этом месяце три дня финальных соревнований, а тринадцатого декабря планируется провести ключевой финал, в который выйдут сто финалистов, представляющих муниципальные образования края.

Днем позже состоится большой кадровый форум, на котором подведем итоги. Из ста финалистов будут представлены 25 победителей, ставшие лучшими по той методике, которую мы избрали для конкурсантов. Хотим пригласить на него глав муниципальных образований, сельских поселений, молодых депутатов. В течение всего дня будет проходить обучение, общение с наставниками конкурсантов, работа с экспертами.

Пятнадцатого декабря состоится встреча с победителями, и опытные специалисты дадут оценку их управленческим качествам. Есть и пятый этап — мониторинг сопровождения победителей и финалистов конкурса в течение всего 2019 года. Изначально мы ставили перед собой цель не только реализовать проект, но и получить для Кубани новых управленцев, шире раскрыть их потенциал, посмотреть, как они в 2019 году смогут применить на деле свои навыки, которые приобрели в ходе конкурса. Причем не только в системе управления, но и в бизнесе. Мы открыты для него, и представители бизнес-сообщества смогут увидеть среди конкурсантов потенциальных управленцев. Надеемся, что итоги нынешнего конкурса станут хорошей платформой для конкурса, который состоится в следующем году,— акцентировал Геннадий Стрюк.

Есть желание? Дерзай!

Еще один из участников пресс-конференции — министр труда и социального развития Краснодарского края Константин Федоренко отметил высокий образовательный уровень конкурсантов. Подавшие заявки в возрасте до тридцати лет — люди, не имеющие большого опыта управленческой работы, но в то же время активные, желающие что-то сделать для дальнейшего развития Кубани.

— Нашему региону очень повезло, что проводится конкурс «Лидеры Кубани — движение вверх!». Идея главы края организовать такой конкурс дает возможность кубанцам проявить свои способности, которые могут быть необходимы Кубани,— добавил председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Краснодарского края Александр Поголов. — Считаю, что в нашем регионе немало амбициозных людей, которые и решили проявить себя, участвуя в конкурсе. Это уникальный проект, который позволяет выявить не только потенциальных управленцев, но и менеджеров. Уверен, что региональный конкурс пройдет на достойном уровне.

По словам финалиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» Алексея Корниенко, региональный конкурс дает возможность его участникам продемонстрировать свои знания и затем успешно реализовать идеи не только на государственной службе, но и в бизнесе. Это мощный инструмент для самообразования и дальнейшего профессионального роста.

В беседе с журналистами начальник Управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк уточнил, что будущие управленцы — это те руководители, которые пойдут в муниципалитеты, сельские поселения и станут развивать территории. Что касается менеджеров, то и они необходимы для участия в этом созидательном процессе.

Михаил МУСАЕВ