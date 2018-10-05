Хорошая идея

Компания «Лаки-Шеринг» предлагает организовать в Краснодаре сервис велошеринга.

Проект по организации общегородской сети велопроката представили на встрече в администрации города. ООО «Лаки-Шеринг» имеет опыт создания аналогичного сервиса в г. Альметьевске (Татарстан). Во встрече принял участие глава краевого центра Евгений Первышов.

— Нам очень интересен для развития велошеринга Краснодар, потому что велосезон здесь намного дольше, чем во многих других городах России — 8—9 месяцев. Кроме того, в городе высокая динамика роста населения, здесь много студентов, а это как раз наша целевая аудитория. В Краснодаре мы предполагаем оборудовать около 650 мест для аренды велосипедов. Для сравнения: в Москве насчитывается 430 станций велопроката, в Санкт-Петербурге — 370. Мы планируем обогнать Москву благодаря новой системе проката без станций, которая намного дешевле в закупке и обслуживании, позволяет завозить существенно больше велосипедов,— сказал генеральный директор ООО «Лаки-Шеринг» Илья Тимаховский.

Ранее компания запустила проект велошеринга в г. Альметьевске (Татарстан), сервис действует в этом городе с осени 2017 г.

Сама услуга работает с помощью специального мобильного приложения, разработанного компанией. Пользователь на ней видит доступные для использования велосипеды и где они находятся на карте, может выбрать ближайший свободный. Перед поездкой необходимо оплатить услугу по наиболее подходящему тарифу (сутки, месяц, год). Оставить велосипед после поездки также можно на любой обозначенной на карте парковке. Предполагается, что суточная аренда велосипеда будет стоить около 120 рублей, а годовой абонемент обойдется в 3 рубля в день.

Во встрече с представителями ООО «Лаки-Шеринг» также приняли участие заместитель главы города Сергей Лузинов, директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, директор Департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко, главный архитектор краевого центра Наталья Машталир, координатор велодвижения Краснодара Константин Трудик.

В ходе встречи отметили, что на первом этапе, чтобы определиться, возможно ли реализовать проект, предстоит детально проанализировать возможность размещения необходимого количества стоянок для велошеринга. Предстоит посмотреть каждый такой участок, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Например, для ул. Красной важно, чтобы занятая велосипедами парковка не перегораживала пешеходный тротуар и не делала его слишком узким для пешеходов.

— Доступный велопрокат — хорошая идея. Среди жителей велосипед пользуется большой популярностью. В то же время инфраструктура для регулярного передвижения по городу на велосипеде у нас еще развита недостаточно. Мы готовы рассматривать возможность реализации проекта велошеринга и постараемся совместно его проработать, чтобы он «поехал». Конечно, здесь необходимо учесть многие вопросы, в первую очередь — связанные с безопасностью дорожного движения,— сказал Евгений Первышов.

На сегодняшний день в России велошеринг активно развивается в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. За рубежом эта услуга более всего популярна в Китае и странах Западной Европы.