Оптимальный метод восстановления

ООО «Краснодар Водоканал» начало работы на коллекторе «Головатовский», который принимает около трети всех бытовых стоков города. Специалисты сделают фактически новый магистральный трубопровод диаметром один метр на изношенном участке протяженностью более 1,2 километра. Работы ведут в круглосуточном режиме. Один из участков, откуда стартует замена коллектора, в рамках рабочего объезда посетил глава Краснодара Евгений Первышов.

— Канализационные сети в центральной части Краснодара сильно изношены, многие участки требуют замены или модернизации. Это относится и к Головатовскому коллектору, который работает далеко не на полную мощность. Решение о его капитальном обновлении — правильное и своевременное, это еще один важный этап реализации инвестиционной программы «Краснодар Водоканала». Выбор современных и долговечных материалов, а также технологии, которая позволит в короткие сроки восстановить существенную часть городской системы канализации,— показатель эффективности этой программы,— сказал Евгений Первышов.

Выездное совещание прошло на территории студгородка Кубанского государственного аграрного университета, где проложена часть коллектора. Специалисты «Краснодар Водоканала» приступили к начальному этапу работ — прочистке трубопровода.

О ходе и технологии проведения работ главе столицы Кубани рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. В совещании также принял участие директор Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Владислав Белый.

Дмитрий Павлюченко отметил, что Головатовский коллектор принимает и отводит тридцать процентов всех городских стоков. Его номинальная пропускная способность — 300 кубометров в час. В настоящее время он не работает должным образом из-за засоров и обрушения сводов железобетонных труб на отдельных участках. Локальный их ремонт нецелесообразен.

Евгений Первышов и Дмитрий Павлюченко осмотрели участок начала работ, где установлена специальная техника горизонтально-направленного бурения. Здесь готовят площадку для дальнейшего заглубления в коллектор, чтобы начать пропуск и монтаж новой трубы по существующему коридору.

Модернизация коллектора будет производиться на участке от ул. 2-я Линия до ул. им. Калинина, 102. Всего методом санации («труба в трубе») предстоит пройти 1285 метров. После прочистки внутри старых разрушенных железобетонных протянут полиэтиленовые трубы нового поколения (резьбовые модули), более долговечные (срок службы — не менее пятидесяти лет), устойчивые к коррозии и экологичные. После завершения работ пропускная способность канализационной сети существенно улучшится.

— Санация, «бестраншейный» способ,— оптимальный метод восстановления изношенных коллекторов в городских условиях. По стоимости он значительно дешевле укладки новых труб и позволяет провести работы гораздо быстрее. Полностью модернизацию данного участка Головатовского коллектора мы планируем завершить к концу года,— сказал Дмитрий Павлюченко.